Το «Νάμαστε Κύπρος» είναι μια γιορτή προς τιμή της φιλίας και των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ινδίας και Κύπρου. Σχεδιασμένο ως μια μεγάλη πολιτιστική εορτή που περιλαμβάνει παραστάσεις κλασικών, παραδοσιακών και Bollywood χορών, ινδικά τραγούδια και μια πανδαισία ινδικής κουζίνας. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στους διαχρονικούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες μας, βασισμένοι στον σεβασμό και στον γνήσιο ζεστό εναγκαλισμό που ξεπερνά τα

γεωγραφικά σύνορα.

Ινδία και Κύπρος, παρότι απέχουν γεωγραφικά, τους ενώνει μια κοινή κληρονομιά αρχαίων πολιτισμών. Και οι δύο χώρες μας έχουν έναν βαθύ σεβασμό για την ιστορία, την παράδοση και τις τέχνες. Από τη ρυθμική χάρη του ινδικού κλασικού χορού μέχρι τη λυρική ομορφιά της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής, οι πολιτισμοί μας μιλούν την ίδια γλώσσα της αρμονίας, της δημιουργικότητας και πολιτισμού. Το «Νάμαστε Κύπρος» θα προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία της πλούσιας ποικιλομορφίας της Ινδίας, από τη μουσική, το χορό, τις τέχνες και την κουζίνα της, μέχρι και τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της. Είναι επίσης μια ευκαιρία να αναδειχθούν τα πολλά στοιχεία που συνδέουν την Ινδία και την Κύπρο. Αυτό το φεστιβάλ είναι μια ευκαιρία να ενισχυθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις. Κάθε παράσταση, έκθεση και αλληλεπίδραση, είναι μια γέφυρα που συνδέει καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, φοιτητές και κοινότητες και από τις δύο χώρες.

Η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία διοργανώνει το «Νάμαστε Κύπρος» την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας» στη Λεμεσό, με ώρα έναρξης τις 6 μ.μ.

Η Ύπατη Αρμοστεία εκφράζει την εγκάρδια εκτίμηση της στους συνεργάτες, τους χορηγούς και την δραστήρια ινδική κοινότητα στην Κύπρο, των οποίων η αφοσίωση κατέστησε δυνατό τον προγραμματισμό αυτής της εκδήλωσης. Η Ύπατη Αρμοστεία προσκαλεί το κοινό της Κύπρου να συμμετάσχει με την παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις και να απολαύσει ινδική κουζίνα και πολιτιστική κληρονομιά, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο.

Για εγγραφές αποταθείτε εδώ.

Η Ύπατη Αρμοστεία ελπίζει ότι αυτό το φεστιβάλ θα εμβαθύνει την κατανόηση μεταξύ των 2 λαών και θα εμπνεύσει πολύ περισσότερες συνεργασίες στο μέλλον.