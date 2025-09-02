Η ενίσχυση του πρασίνου και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς συνδέονται άρρηκτα με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Υπό την αυξανόμενη πίεση της κλιματικής αλλαγής, δήμοι και κοινότητες καλούνται να αναθεωρήσουν πρακτικές και να υιοθετήσουν πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Στον Δήμο Λεμεσού τέθηκε σε εφαρμογή το τελευταίο διάστημα ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός, καθώς η πόλη επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τον δημόσιο χώρο, δίνοντας έμφαση αύξηση του πρασίνου και τη δημιουργία νέων υποδομών.

Αύξηση προϋπολογισμού

Όπως παρουσιάστηκε σε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη, ο προϋπολογισμός για πάρκα, πλατείες και χώρους πρασίνου ενισχύθηκε κατά δύο εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη στροφή της πόλης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Δεντροφυτεύσεις σε κεντρικές αρτηρίες και το παραλιακό μέτωπο

Εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις προγραμματίζονται σε βασικές οδικές αρτηρίες:

Ομήρου – Γρηγόρη Αυξεντίου: 1,6 χλμ. με 175 δέντρα

Βασιλέως Κωνσταντίνου: 1,7 χλμ. με 200 δέντρα

Αποστόλου Βαρνάβα: 1,6 χλμ. με 90 δέντρα

Ακταία Οδός (Σεπτέμβριος 2025): 1 χλμ. με 120 πεύκα

Φυτεύσεις θα γίνουν τόσο στην Ακτή Ολυμπίων όσο και στην Ακταία Οδό.

Νέα πάρκα και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων

Η Λεμεσός σχεδιάζει τη δημιουργία τριών νέων πρότυπων πάρκων, μεγέθους 1.000, 2.000 και 4.000 τ.μ., ενώ παράλληλα δρομολογούνται διαγωνισμοί για την ανάπλαση 24 νέων χώρων πρασίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 89 υφιστάμενα πάρκα θα γίνουν αναβαθμίσεις σε δάπεδα και παιγνίδια, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ελκυστικότητα τους.

Μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και έργα πιο μεγάλης κλίμακας που πρόκειται να αναδιαμορφώσουν το αστικό τοπίο της πόλης. Ενδεικτικά, προκηρύχθηκαν μελέτες για έργα που πρόκειται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης:

Δημιουργία δύο πράσινων διαδρομών συνολικού μήκους 25 χλμ: Πρόκειται για ένα δίκτυο που θα συνδέει τις γειτονιές της πόλης, μέσω της μετατροπής υφιστάμενων δρόμων σε μονόδρομο ή πεζόδρομο, με ποδηλατολωρίδες και παράλληλη φύτευση ψηλών δέντρων με στόχο τη δημιουργία σκίασης. Οι διαδρομές θα προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, πέραν του αυτοκινήτου, για διακίνηση εντός της πόλης.

Ανάπλαση οδού Ανεξαρτησίας.

Όλες οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη Λεμεσό. Για μια πόλη πιο προσιτή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της και πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Μια πόλη με περισσότερο πράσινο και καλύτερη συνδεσιμότητα.