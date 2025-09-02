Η νέα διαφημιστική καμπάνια της Cyta παντρεύει τη δημιουργικότητα, τη νοσταλγία και την τεχνολογία.

H νέα διαφημιστική καμπάνια της Cyta για τη Cytavision βρίσκεται ήδη στον αέρα, φέρνοντας μαζί της μια ευχάριστη δόση νοσταλγίας αλλά και τεχνολογίας. Με πρωταγωνιστή έναν σύγχρονο μάγκα που τα λέει όλα τραγουδιστά, «με το νι και με το Cyta», η καμπάνια μάς μεταφέρει από τις αναμνήσεις της ασπρόμαυρης τηλεόρασης, στο πλούσιο περιεχόμενο, τις μοναδικές δυνατότητες και την εμπειρία θέασης του Cytavision TV App.

Έμπνευση για τη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής παραγωγής, υπήρξε ο εορτασμός των 100 χρόνων από τη γέννηση του αλησμόνητου Γιώργου Ζαμπέτα – μίας μυθικής μορφής του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με το αστείρευτο ταλέντο, τη χαρακτηριστική μαγκιά και το αξεπέραστο μπουζούκι που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ψυχαγωγία. Το θρυλικό του τραγούδι «Ο Πενηντάρης» αναγεννιέται μέσω της καμπάνιας, με νέο παλμό, σύγχρονους στίχους και τον ευρηματικό τίτλο «Ο Θεοχάρης», σε μια δημιουργική απόδοση που αποτίνει φόρο τιμής σε μια εποχή γεμάτη αυθεντικότητα και συναίσθημα. Παράλληλα, η νέα εκδοχή του τραγουδιού έρχεται να γιορτάσει με χιούμορ και ζωντάνια, τις απεριόριστες δυνατότητες της σύγχρονης συνδρομητικής τηλεόρασης, παντρεύοντας έντεχνα το χθες με το σήμερα με τρόπο συγκινητικό και απόλυτα νοσταλγικό.

Μέσα από αυτό το νοσταλγικό φίλτρο, η αφήγηση μάς μεταφέρει δυναμικά στο 2025 – στην εποχή της απόλυτης επιλογής, της ελευθερίας και της τεχνολογίας, όπου ο τηλεθεατής κρατά στα χέρια του το τηλεχειριστήριο της εμπειρίας. Με το Cytavision TV App, «Ο Θεοχάρης» - η ενσάρκωση του σύγχρονου, απαιτητικού θεατή – γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος του τηλεοπτικού σύμπαντος. Ένας κόσμος γεμάτος αποκλειστικό περιεχόμενο, βραβευμένες ταινίες, διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ντοκιμαντέρ και on demand εμπειρίες, ξεδιπλώνεται μπροστά του, προσφέροντας ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου, όποτε θέλει, από όπου και αν βρίσκεται.

H καμπάνια, την οποία έχει σχεδιάσει η διαφημιστική εταιρία Gnomi Integrated Communications, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μία κεντρική ταινία και τέσσερις θεματικές, παρουσιάζοντας - πέρα από το πλούσιο περιεχόμενο και τη μοναδική εμπειρία θέασης και δυνατοτήτων που προσφέρει η Cytavision - συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως: Cytavision Sports, Movies&More, Ταυτόχρονη Θέαση, 4Κ, Multiview – όλα διαθέσιμα μέσα από το Cytavision TV App.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή και απαιτητική παραγωγή με τη σφραγίδα της Cube Productions, υπό τη σκηνοθετική ματιά του καταξιωμένου Μπάμπη Μακρίδη, τη μαγευτική φωτογραφία του διεθνούς φήμης διευθυντή φωτογραφίας Θύμιου Μπακατάκη και τη μουσική επιμέλεια της Musu Music Group. Η διαφημιστική εταιρεία Gnomi Integrated Communications είχε την πλήρη ευθύνη για το concept, τα σενάρια, καθώς και τον δημιουργικό σχεδιασμό της καμπάνιας 360 μοιρών σε διαφορετικά Μέσα, η οποία στήθηκε με κινηματογραφική αισθητική και πλούσιο παραγωγικό υπόβαθρο.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στον εμβληματικό και ιστορικό χώρο του Κοσμικού Κέντρου Αντωνάκης στην καρδιά της Λευκωσίας – έναν θρύλο της νυχτερινής ζωής του νησιού που συμπληρώνει 9 δεκαετίες ζωντανής παρουσίας. Ο χώρος με τη μοναδική του αύρα και την αυθεντική του αισθητική, αποτέλεσε μία ακόμα σύνδεση του παρελθόντος και του παρόντος, που αναδεικνύει το διαχρονικό ταξίδι της ψυχαγωγίας.

Πρόκειται για ακόμα μία καμπάνια υψηλών προδιαγραφών της Cyta, που σαν brand εξακολουθεί να διατηρεί ψηλά την εικόνα, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη, καθώς και την προτίμηση του κόσμου.

Δείτε την ταινία εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=acVHX7hWyzE