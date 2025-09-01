Ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για το καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εργασίας, το οποίο θα φιλοξενήσει την επόμενη γενιά στελεχών διοίκησης καταστημάτων.

Με αυξημένο ενδιαφέρον ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για το Lidl UP: Learn & Work. Οι θέσεις είναι περιορισμένες – μία ανά κατάστημα Lidl – και ήδη οι πρώτοι και πρώτες συμμετέχοντες έχουν επιλεγεί.

Το Lidl UP: Learn & Work δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες, χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, να εξελιχθούν σε Υποδιευθυντές/τριες Καταστημάτων σε διάστημα δύο ετών, με μεικτές απολαβές από 1.530€ για την πρώτο χρόνο, ποσό που φτάνει στα 1.700€ μετά από δύο χρόνια. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις επαρχίες της Λευκωσίας, της Λάρνακας, της Λεμεσού, της Πάφου και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με τη συμμετοχή ενός σπουδαστή/ σπουδάστριας σε κάθε κατάστημα Lidl.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες επωφελούνται από:

Πραγματική εμπειρία σε καταστήματα Lidl, με καθοδήγηση από έμπειρους Διευθυντές/τριες Καταστημάτων.

σε καταστήματα Lidl, με καθοδήγηση από έμπειρους Διευθυντές/τριες Καταστημάτων. Σταθερό μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 1.000€ για την διάρκεια του προγράμματος.

για την διάρκεια του προγράμματος. Πιστοποιητικό συμμετοχής και κατάρτισης στον κλάδο του Retail Management σε συνεργασία με το Future Skills Hub, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για συνέχιση σπουδών σε σχετικό πτυχιακό πρόγραμμα).

Το Lidl UP: Learn & Work ξεχωρίζει ως το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο Retail Management στην Κύπρο και αποτελεί στρατηγική επένδυση στη νέα γενιά επαγγελματιών, ενισχύοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ταχεία εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και το όραμα της Lidl Κύπρου στο team.lidl.com.cy.