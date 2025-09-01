Μουσικές βραδιές & απολαυστικές εμπειρίες γεύσης

Ο Σεπτέμβριος αποκτά άλλη διάσταση στο Amyth of Nicosia, το οποίο υποδέχεται τη νέα σεζόν με δύο ξεχωριστές εμπειρίες που υπόσχονται να αναδείξουν τις βραδιές μας στην παλιά πόλη σε κάτι πραγματικά αξέχαστο.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου με το Amyxology – Chapter II: Escape to the Old Town. Από τις 20:00, η αυλή του Amyth μεταμορφώνεται σε σκηνικό γεμάτο ατμόσφαιρα, με live μουσική από τον Ευθύβουλο Θεοχάρους στο πιάνο και τη φωνή της Ελένης Αναγιωτού.

Το μενού à la carte με τις πιο φρέσκες εποχικές γεύσεις συναντά τα signature κοκτέιλ του master mixologist, η τέλεια συνταγή για ένα χαλαρό, απολαυστικό βράδυ. Μια εμπειρία ιδανική για after-work έξοδο ή για μια βραδιά με φίλους, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Πέμπτη, προσκαλώντας μας να ζήσουμε τη μαγεία της μουσικής και της γεύσης στο κέντρο της Λευκωσίας.

Τη σκυτάλη παίρνουν τα Wine & Dine dinners, που κάνουν πρεμιέρα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα στις 20:00. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία, όπου εκλεκτά θαλασσινά πιάτα, δημιουργημένα με έμπνευση και μεράκι, συναντούν μοναδικές ετικέτες κρασιών από την ομάδα των Sommeliers. Το μενού έχει σχεδιαστεί για να απολαμβάνεται αργά, με την καλύτερη παρέα, αναδεικνύοντας την ουσία της φιλοσοφίας του Amyth: γεύση, ποιότητα και αυθεντική φιλοξενία.

Ο Σεπτέμβριος στο Amyth of Nicosia είναι γεμάτος γεύσεις, αρώματα και μουσική. Κλείστε το τραπέζι σας έγκαιρα στο 22888400, μέσω WhatsApp στο 99363698 ή online στο Reservations.