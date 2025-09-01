Για πρώτη φορά στην Κύπρο, ο διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας, φιλόσοφος και ιδρυτής του European School of Economics, Elio D’Anna, ταξιδεύει στην Κύπρο και ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο για μια εμπνευσμένη εκδήλωση. Ο συγγραφέας του παγκόσμιου best seller “The School for Gods” έρχεται να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του μέσα από μια κεντρική ομιλία και ένα live Q&A session με το κοινό, σε μια εκδήλωση διάρκειας 2,5 ωρών, με στόχο να αφυπνίσει, να εμπνεύσει αλλά και να προβληματίσει.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ELIO D’ANNA

Ο Elio d' Anna είναι συγγραφέας best-seller, φιλόσοφος, στοχαστής, οικονομολόγος, επιτυχημένος επιχειρηματίας, ποιητής, μουσικός και ιδρυτής και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Σχολής Οικονομικών (ESE), η οποία σήμερα διαθέτει έξι κέντρα σε ολόκληρο τον πλανήτη (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μαδρίτη, Ρώμη, Φλωρεντία και Μιλάνο). Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις ιδιότητες του πολύπλευρου Elio D’Anna, ο οποίος μέσα από την λαμπρή επαγγελματική του σταδιοδρομία, έχει καταφέρει σήμερα να θεωρείται ως μία από τις πιο πρωτοπόρες, πνευματικές προσωπικότητες της Ευρώπης. Ό ίδιος πιστεύει ότι: "Ο κόσμος είναι όπως τον ονειρεύεσαι".

Ο Elio D’Anna δεν είναι μόνο ο συγγραφέας του best seller Η Σχολή των Θεών, αλλά και φιλόσοφος, οραματιστής, επιχειρηματίας, μουσικός και ιδρυτής του European School of Economics. Το έργο του έχει αγγίξει χιλιάδες ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο, καθοδηγώντας ηγέτες, στοχαστές και αναζητητές προς τη διαύγεια, τη δημιουργικότητα και την αυτοκυριαρχία. Οι ιδέες του για την εσωτερική ελευθερία, τη συνειδητότητα και την ηγεσία είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, σε μια εποχή που όλοι αναζητούμε νόημα και κατεύθυνση.

Για την Κύπρο, η παρουσία του Elio δεν είναι απλώς μια διάλεξη· είναι μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθούμε άμεσα με μία από τις πιο πρωτότυπες και επιδραστικές φωνές της εποχής μας. Το μήνυμά του γεφυρώνει τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την τέχνη της ζωής, προσφέροντας έμπνευση που αντηχεί σε επαγγέλματα και γενιές.

20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Αποκτήστε 20% έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια χρησιμοποιώντας τον κωδικό #ELIOSIGMATV

BHMATA ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ:

Στείλτε τον κωδικό #ELIOSIGMATV στο [email protected] ή στο 99361806 και δηλώστε τον τύπο εισιτηρίου που επιθυμείτε: - Εξώστης €50 - Ορχήστρα €80 - VIP €200 (περιλαμβάνει VIP δείπνο με τον Elio D’Anna) Μέλος της διοργάνωσης θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επιλογή θέσης και την ολοκλήρωση της κράτησης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Η διδασκαλία του Elio D’Anna ξεπερνά τη συνηθισμένη σοφία. Σε αυτή τη σπάνια εμφάνισή του στην Κύπρο, θα εξερευνήσει βαθιά ζητήματα – τη ζωή και τον θάνατο, τη φύση του χρόνου, την επιχειρηματικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και την οικονομία – αποκαλύπτοντας πως όλα ξεκινούν από τον εσωτερικό μας κόσμο.

Το κεντρικό του μήνυμα είναι ότι ο εξωτερικός κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο από αντανάκλαση της εσωτερικής μας κατάστασης. Μεταμορφώνοντας την εσωτερική μας πραγματικότητα, μεταμορφώνουμε τον κόσμο που βιώνουμε. Αυτή η εκδήλωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να ακούσετε έναν οραματιστή που αμφισβητεί τις αντιλήψεις, εμπνέει βαθιά αυτογνωσία και προσφέρει έναν οδικό χάρτη για να ζήσουμε συνειδητά, δημιουργικά και χωρίς φόβο.

INFO ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

20:00

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

https://limassolbookfair.com/2025/09/01/20-voucher-for-elio-danna-in-cyprus-event-use-eliosigmatv/

Διοργάνωση: Limassol International Book Fair

Σε συνεργασία με: Θέατρο Ριάλτο

Στρατηγικός Συνεργάτης: Alternative Media

Μην χάσετε το μεγάλο γεγονός του Σεπτεμβρίου – μια βραδιά που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο!