Στις 6 Σεπτεμβρίου, η Υπεραγορά METRO στον Στρόβολο θα φιλοξενήσει ένα απολαυστικό Live Cooking Event με τον καταξιωμένο σεφ Θεόδωρο Ελευθερίου, προσφέροντας στο κοινό εύκολες, γρήγορες και υγιεινές συνταγές για την καθημερινότητα.

Ο χώρος της υπεραγοράς θα «ζωντανέψει» με τη δημιουργική παρουσία της κινητής κουζίνας των Υπεραγορών METRO, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία μαγειρικής. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον σεφ να προτείνει έξυπνες και θρεπτικές ιδέες για το ιδανικό lunch box – τόσο για τα παιδιά που επιστρέφουν στο σχολείο όσο και για τους γονείς που επιστρέφουν στο γραφείο.

Οι παρευρισκόμενοι θα δοκιμάσουν τις συνταγές επί τόπου και θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με τον σεφ, συμμετέχοντας σε μια διαδραστική ανταλλαγή γεύσεων και απόψεων γύρω από τις συνταγές και τα υλικά.

Το Live Cooking Event στον Στρόβολο αποτελεί το τέταρτο μιας επιτυχημένης σειράς δράσεων που πραγματοποιούνται από τις Υπεραγορές METRO, με στόχο την ενίσχυση της επαφής του κοινού με τον κόσμο της μαγειρικής και τη γαστρονομία μέσα από βιωματικές εμπειρίες.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Υπεραγοράς METRO, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της συνολικής εμπειρίας των πελατών, την προώθηση της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, καθώς και τη στήριξη τοπικών συνεργατών και επαγγελματιών του χώρου της γαστρονομίας.

📢 Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες γευστικές δράσεις που ετοιμάζουμε στις Υπεραγορές METRO!