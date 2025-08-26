Το 18ο διεθνές συνέδριο του Οργανισμού για την Προώθηση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη (AAATE) θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2025.

«Κάθε άτομο με αναπηρία έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε κατάλληλες και οικονομικά προσιτές υποστηρικτικές τεχνολογίες», τονίζει ο Evert-Jan Hoogerwerf, Γενικός Γραμματέας του AAATE, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο για την προετοιμασία του συνεδρίου του Οργανισμού, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.Το συνέδριο του Σεπτεμβρίου, που αφορά έναν από τους πιο διεπιστημονικούς τομείς της τεχνολογίας, θα φέρει στην Κύπρο ειδικούς από όλο τον κόσμο για να δικτυωθούν και να συνεργαστούν, με απώτερο στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας για όλους.

Η άρση των εμποδίων συμμετοχής και ένταξης όλων αποτελεί βασικό στόχο του AAATE.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1995, με κύρια αποστολή την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου η υποστηρικτική και η προσβάσιμη γενική τεχνολογία, και τα καθολικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες μειώνουν τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και επιτρέπουν σε όλους και όλες να ζουν τη ζωή που επιθυμούν. Αυτό περιλαμβάνει έρευνα στα εμπόδια προσβασιμότητας και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, τεχνολογική ανάπτυξη, διαμόρφωση αγορών, χάραξη πολιτικής, αλλά και καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικά υπεύθυνης έρευνας.

Ο AAATE λειτουργεί ως μια διεπιστημονική συνεργατική πλατφόρμα, φέρνοντας κοντά οργανισμούς και άτομα που εργάζονται στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας, μέσω της έρευνας, της προσφοράς ευκαιριών εκπαίδευσης, και το διάλογο με φορείς πολιτικής, παρόχους υπηρεσιών και τελικούς χρήστες, ώστε οι νέες τεχνολογίες να φτάσουν σε όσα άτομα τις χρειάζονται.

Το συνέδριο στην Κύπρο – το 18ο κατά σειρά και το πρώτο μετά από δύο χρόνια (από το Παρίσι το 2023) – συνδιοργανώνεται με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα της Υποστηρικτικής τεχνολογίας και είναι θεσμικό μέλος του AAATE. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου, Δρ. Κατερίνα Μαύρου, που είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του συνεδρίου, είχε διατελέσει πρόεδρος του AAATE την περίοδο 2020-21. «Το όραμά μας», σημειώνει η κ. Μαύρου, «είναι η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να έχουν φωνή — από τους ηλικιωμένους έως άτομα με προσωρινές αναπηρίες — μέσα από μία ανθρωποκεντρική, δικαιωματική προσέγγιση στην πρόσβαση στη υποστηρικτική τεχνολογία».

Ο κ. Hoogerwerf προσθέτει ότι το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και καλύπτεται τόσο από την Οδηγία Προσβασιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από πρωτοβουλίες του Π.Ο.Υ και της UNICEF. Τονίζει μάλιστα ότι, πέρα από την ηθική διάσταση, «η κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες από την αγορά εργασίας».

Ο κ. Hoogerwerf, ο οποίος εκτός από Γενικός Γραμματέας του AAATE διευθύνει και Κέντρο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη Μπολόνια της Ιταλίας, αναφέρεται στη σημασία ανάπτυξης οικοσυστημάτων που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φτάνουν σε όσους τα έχουν ανάγκη. Από την πλευρά της, η κ. Μαύρου επισημαίνει τη σημασία της συμμετοχής των τελικών χρηστών μέσω των οργανώσεων και των εκπροσώπων συνηγορίας, για την ουσιαστική συνδιαμόρφωση του έργου του AAATE.

Το συνέδριο στην Κύπρο θα περιλαμβάνει, όπως εξηγεί ο κ. Hoogerwerf:

Ερευνητική ενότητα , όπου θα παρουσιαστούν ακαδημαϊκές μελέτες

, όπου θα παρουσιαστούν ακαδημαϊκές μελέτες Εκπαιδευτική ενότητα για επαγγελματίες και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα,

για επαγγελματίες και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα, Ενότητα πολιτικής για τη συζήτηση μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων,

για τη συζήτηση μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων, Ενότητα καινοτομίας όπου θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η πρόσκληση του AAATE προς τον ακαδημαϊκό και τεχνολογικό χώρο για συμμέτοχή στο συνέδριο αντικατοπτρίζει το ανθρωποκεντρικό του όραμα:

«Μην κρατάτε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία σας μόνο για τον εαυτό σας και την ομάδα σας! Ελάτε να συμβάλλετε στην πρόοδο της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Ευρώπη και πέραν αυτής, ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων μέσω της τεχνολογίας.»

Στην εισαγωγή των πρακτικών του προηγούμενου συνεδρίου του 2023, οι ακαδημαϊκοί Dominique Archambault και Γεώργιος Κουρουπετρογλου έγραψαν: «Η φροντίδα για τους άλλους και το μέλλον είναι βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και η βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρίες βελτιώνει τελικά τη ζωή όλων μας. Αν λάβουμε υπόψη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου, κάποια στιγμή σχεδόν όλοι θα βιώσουμε κάποιας μορφής αναπηρία.»

Με τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, από τα ψηφιακά εργαλεία μέχρι τα βοηθήματα κινητικότητας, και με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες ακαδημαϊκούς και φορείς από όλο τον κόσμο και να ενισχύσει τη διεθνή απήχηση του AAATE. Όπως σημειώνει η κ. Μαύρου, τα τελευταία πέντε χρόνια, οι διεθνείς συνεργασίες και θέσεις που υιοθετήθηκαν στα συνέδρια του ΑΑΑΤΕ, συνέβαλαν στη χάραξη διεθνών πολιτικών και στην ίδρυση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Οργανισμών Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (GAATO).

Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: «Τεχνολογία για Ένταξη και Συμμετοχή για Όλους/ες: Πρόσφατα Επιτεύγματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις». Ο κ. Hoogerwerf εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φιλοξενία και την αφοσίωση που έχει δείξει προς τον Οργανισμό ΑΑΑΤΕ.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες: https://aaate2025.eu/