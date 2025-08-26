Καθώς μια ακόμη εντυπωσιακή καλοκαιρινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της, το City of Dreams Mediterranean ανεβάζει τη θερμοκρασία μια τελευταία φορά με μια θεαματική σειρά εκδηλώσεων που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές γεμάτες μουσική, λάμψη και γιορτινή διάθεση.

Wet Glam - Summer Poolside Series: Τελευταία Εκδήλωση Σαββατοκύριακου

Η μοναδική καλοκαιρινή σειρά εκδηλώσεων Wet Glam - Summer Poolside Series φτάνει σε ένα λαμπερό φινάλε με ένα ανεπανάληπτο Σαββατοκύριακο:

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου – Η διεθνούς φήμης DJ Magit Cacoon έρχεται με deep grooves και τη ξεχωριστή μουσική της για ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια.

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου – Ο εντυπωσιακός DJ Dali υπόσχεται ένα Wet Glam φινάλε που θα μείνει αξέχαστο.

Εμφανίσεις Σεπτεμβρίου: Ένα Λαμπερό Lineup

Λίγο πριν από το φινάλε του καλοκαιριού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία των Wet Glam Poolside Series για τρία ακόμη Σάββατα, με μια σειρά από εμφανίσεις παγκόσμιας κλάσης:

30 Αυγούστου – Ο θρύλος της dance σκηνής Fedde Le Grand, με τα house anthems που τον καθιέρωσαν διεθνώς.



6 Σεπτεμβρίου – Ο πρωτοπόρος της Psytrance, Asher Swissa (γνωστός και ως Skazi), εγγυάται ότι θα ξεσηκώσει το κοινό.



13 Σεπτεμβρίου – Ένας από τους πιο περιζήτητους DJ της Μέσης Ανατολής, ο Rodge, διατηρεί την καλοκαιρινή ενέργεια με τη μουσική του.

Κάθε Σάββατο είναι μια γιορτή μουσικής και στυλ δίπλα στην πισίνα, προετοιμάζοντας για το πιο λαμπερό φινάλε της σεζόν.

Αστέρια της μουσικής σκηνής του Λιβάνου

Προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη, το City of Dreams Mediterranean παρουσιάζει τους Λιβανέζους σούπερσταρ Nawal El Zoghbi και Nader Al Atat σε μια ανεπανάληπτη συναυλία, φέρνοντας τις θρυλικές φωνές και τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις στον κορυφαίο ψυχαγωγικό προορισμό της Κύπρου.

Από παγκοσμίου φήμης DJs μέχρι αγαπημένα μουσικά είδωλα, ο Σεπτέμβριος στο City of Dreams Mediterranean είναι η απόλυτη γιορτή της μουσικής και του στυλ.

