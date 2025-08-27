Πανεπιστημιακή εμπειρία δεν σημαίνει μόνο σπουδές. Σημαίνει διαμόρφωση χαρακτήρα, φιλίες, αλληλεπίδραση και ενεργή συμμετοχή σε μια δυναμική πανεπιστημιακή κοινότητα. Σημαίνει να αρπάζεις κάθε ευκαιρία που σου δίνεται και να ανοίγεσαι σε νέες προκλήσεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ένα Πανεπιστήμιο να παρέχει τις συνθήκες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία σπουδών, με σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές, με καταξιωμένους επιστήμονες και με υπηρεσίες που στηρίζουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ακόμη και μετά το πέρας των σπουδών τους.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, που φέτος γιορτάζει 60 χρόνια πορείας στον εκπαιδευτικό χώρο της Κύπρου, διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ολιστική ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών του. Σε ένα ελκυστικό περιβάλλον τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό, και μέσα από καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, ωθεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να εξελίσσουν ολοένα τις δεξιότητές τους και να αναπτύσσουν νέες, να θέτουν ερωτήματα, να πειραματίζονται, να δημιουργούν νέα δεδομένα για τους/τις ίδιους/ες και τον κόσμο γύρω τους.

Υποστηρικτικό περιβάλλον

Εδώ και χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Frederick έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες που στηρίζουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κατά τη διάρκεια, και μετά τις σπουδές τους. Έχουν ακαδημαϊκή καθοδήγηση και στήριξη σε προσωπικό επίπεδο ενώ λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη από άριστους/ες συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους, που εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο ειδικά για αυτό τον σκοπό. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Κέντρο Συμβουλευτικής και Ευεξίας, στελεχωμένο από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και προσφέρει δραστηριότητες που προάγουν την ψυχική υγεία και την ευεξία, αλλά και συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.

Τέλος, ειδικά για αθλητές και αθλήτριες, που συχνά δυσκολεύονται να συνδυάσουν την αθλητική τους καριέρα με την ακαδημαϊκή τους πορεία, το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει ειδικές πρόνοιες για προσαρμογή των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους όταν βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας για αγώνες ή αν έχουν υποστεί τραυματισμούς.

Εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Η κοινωνικοποίηση είναι αναπόσπαστο μέρος της φοιτητικής ζωής. Γι’ αυτό, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση, από το Πρόγραμμα Υποδοχής Νέων Φοιτητών τον Σεπτέμβριο, που βοηθά τους πρωτοετείς να γνωριστούν μεταξύ τους, μέχρι αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, διαδραστικά εργαστήρια, και φυσικά εκπαιδευτικά ταξίδια και εκδρομές στην Κύπρο και το εξωτερικό. «Μη φοβάστε να βγείτε από το comfort zone σας», λέει η Φάνια Ευσταθίου, φετινή απόφοιτη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που ταξίδεψε σε δύο χώρες μέσω του προγράμματος ERASMUS ενώ συμμετείχε και στο εκπαιδευτικό εργαστήρι του Τμήματός της στην Ιρλανδία. «Ήταν εργαστήρι μιας εβδομάδας με φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικές χώρες, σαν ένα μικρό Erasmus. Έμαθα καινούρια πράγματα, γνώρισα άλλους αρχιτέκτονες. Ήταν μια εμπειρία ζωής. Δεν πρέπει να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες».

Καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό

Για να πετύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δίπλα τους διακεκριμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους που τους εμπνέουν με τη βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, τη μεταδοτικότητα, τον τρόπο διδασκαλίας και τη στήριξή τους.

«Η σχέση με τους καθηγητές μας είναι μοναδική. Έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους και εξαιρετικές δεξιότητες στη διδασκαλία. Δεν περίμενα ότι άνθρωποι με τέτοιο επιστημονικό υπόβαθρο θα κάθονταν μαζί μας για καφέ πριν το μάθημα! Διατηρούν άμεση και οικεία επικοινωνία μαζί μας, βοηθώντας μας να ξεπεράσουμε κάθε ακαδημαϊκό εμπόδιο» αναφέρει ο Πέτρος Μανουκαράκης, φοιτητής στο πρόγραμμα Νομικής του Πανεπιστημίου.

Για τον Κυριάκο Μούζουρα, απόφοιτο του Προγράμματος Πληροφορικής και του μεταπτυχιακού στα Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου του Πανεπιστημίου, βασικό κριτήριο επιλογής για τις σπουδές του ήταν το ακαδημαϊκό προσωπικό. «Είναι αυτοί που μεταφέρουν τη γνώση. Όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο Frederick είδα ότι οι Καθηγητές είναι κοντά σου, τα τμήματα είναι μικρά, η επικοινωνία είναι άμεση. Ήταν τόσο κατανοητός και άμεσος ο τρόπος διδασκαλίας και -το σημαντικότερο- αν δεν καταλάβαινες κάτι μπορούσες να ρωτήσεις και να ξαναρωτήσεις. Δεν υπήρχε απόσταση.»

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Frederick. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας συνδέει φοιτητές/τριες και απόφοιτους/ες με εργοδότες από όλους τους τομείς, ενώ τους/τις βοηθά να προετοιμαστούν για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας, μέσα από συμβουλευτικές συνεδρίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια. Διοργανώνει, επιπλέον, το ετήσιο Career Fair με τη συμμετοχή δεκάδων εταιρειών, οργανισμών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο.

Για να εξοικειωθούν με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν πολλές ευκαιρίες εμπλοκής σε πραγματικά projects. Πέρα από το ότι έρχονται σε επαφή με τους εν δυνάμει μελλοντικούς εργοδότες τους, αναπτύσσουν χρήσιμες δεξιότητες και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

Το Frederick University Living Lab (FULL) είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση μέσα από την οποία υλοποιούνται πρότζεκτ στο πλαίσιο των μαθημάτων, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, κοινωνικούς ή και δημόσιους φορείς. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Frederick ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια μια σειρά από συν-διδακτικές δραστηριότητες (co-curricular activities) μέσα από τη δημιουργία Ειδικών Μονάδων που προωθούν την εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε νέες μαθησιακές εμπειρίες.

Ένα παράδειγμα συνδιδακτικής δραστηριότητας είναι η FUF Racing Team, η ομάδα φόρμουλα του Πανεπιστημίου, τα μέλη της οποίας κατασκευάζουν κάθε χρόνο από το μηδέν ένα μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο τύπου Formula και συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές

Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick υποστηρίζονται από σύγχρονες υπηρεσίες πληροφορικών συστημάτων. Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών για χρήση του διαδικτύου και για εκπόνηση εργασιών. Πρόσβαση στους Ηλεκτρονικές Υπολογιστές του Πανεπιστημίου και στα λογισμικά μπορούν να έχουν και όταν βρίσκονται εκτός του Πανεπιστημίου μέσα από τα Εικονικά Εργαστήρια Υπολογιστών. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου από όπου κι αν βρίσκονται.

Έρευνα αιχμής

Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε ερευνητικά έργα που βρίσκονται στο προσκήνιο της διεθνούς έρευνας, με βάση τον τομέα που τους ενδιαφέρει. Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει ένα από τους καλύτερους δείκτες παραγωγής επιστημονικής γνώσης στην Κύπρο όπως φαίνεται από αξιόπιστες αναλύσεις. Μέσα στην τελευταία δεκαετία συμμετείχε σε περισσότερα από 260 έργα έρευνας και καινοτομίας και έχει αναπτύξει εργαστήρια αιχμής σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του, πολλά από τα οποία διαπρέπουν διεθνώς. Η Μηχανική, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Περιβάλλον, οι Επιστήμες της Υγείας, η Εκπαίδευση και τα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα είναι μόνο μερικοί από τους τομείς δραστηριοποίησης των πάνω από 40 ερευνητικών μονάδων του Frederick Research Center και του Πανεπιστημίου Frederick. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν ενσωματωθεί στην ερευνητική δραστηριότητα, επίκεντρο της οποίας είναι η παραγωγή νέας γνώσης προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Υποδομές υψηλών προδιαγραφών

Οι υποδομές του Πανεπιστημίου αναβαθμίζονται συνεχώς ώστε να εξυπηρετούν απόλυτα τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, και τις φοιτητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας για τις οποίες είναι γνωστό το Πανεπιστήμιο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει στη διάθεσή της άρτια εξοπλισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του 1200m² Εργαστήριου Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ενιαίο πανεπιστημιακό εργαστηριακό χώρο στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει, επιπλέον, σύγχρονες βιβλιοθήκες με άνετους χώρους μελέτης και αίθουσες διδασκαλίας με ευελιξία στη διαρρύθμιση για συνεργασία και αλληλεπίδραση.

Οι υποδομές περιλαμβάνουν συνολικά 11 ιδιόκτητα κτήρια στη Λευκωσία και ένα ενιαίο κτήριο στη Λεμεσό, με συνολικό εμβαδόν πάνω από 20,000m² και εξωτερικούς χώρους.

Σύγχρονες επιλογές στέγασης

Το Πανεπιστήμιο Frederick εγκαινίασε πέρσι στη Λευκωσία τις φοιτητικές του εστίες Platonos Residences. Πρόκειται για μοντέρνο συγκρότημα που αποτελείται από 63 studio και περιλαμβάνει γυμναστήριο, κοινό χώρο ψυχαγωγίας και μελέτης και περιβάλλοντα κήπο. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη επιλογή φοιτητικής στέγασης, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να διαμένουν με ασφάλεια και άνεση, απολαμβάνοντας πλήθος παροχών και υπηρεσιών, αλλά και να κοινωνικοποιούνται και να αναπτύσσονται σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Διεθνής προοπτική

Μέσω ευκαιριών κινητικότητας (όπως το πρόγραμμα Erasmus+) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε επαφή με φοιτητικές κοινότητες από άλλες χώρες. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Frederick είναι μέλος του EU-CONEXUS, μιας συμμαχίας εννέα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που εστιάζει στην ευφυή αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα από τα δίκτυα Πανεπιστημίων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας τα ως τα πανεπιστήμια του μέλλοντος. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αυτό σημαίνει νέες ευκαιρίες, νέα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, νέα προγράμματα κινητικότητας, πολλές ευκαιρίες συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς δραστηριότητες.

Το Πανεπιστήμιο Frederick γιορτάζει φέτος 60 χρόνια παρουσίας στον εκπαιδευτικό χώρο της Κύπρου. Αναγνωρίζεται για την ακαδημαϊκή του αριστεία, την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, τη συμμετοχή του σε έρευνα αιχμής και για τη φοιτητοκεντρική του προσέγγιση.

Στις πέντε Σχολές του προσφέρονται περισσότερα από 80 πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους τομείς της Υγείας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής, της Αρχιτεκτονικής, των Τεχνών, της Επικοινωνίας, της Διοίκησης, της Νομικής, της Ναυτιλίας, των Επιστημών της Αγωγής και των Κοινωνικών Επιστημών, με γλώσσα διδασκαλίας είτε την Ελληνική είτε την Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες και για διευθέτηση συνάντησης με τις/τους Συμβούλους του Πανεπιστημίου, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία) και 25730975 (Λεμεσός), να στείλετε email στο [email protected] ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frederick.ac.cy.

Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου 2025.