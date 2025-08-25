Βέβαιοι για μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία και αισιόδοξοι για το μέλλον του θεσμού οι οργανωτές

5 – 6 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία του Κάστρου στην Πάφο

Το μήνυμα ότι το επικείμενο 23ο Pafos Aphrodite Festival θα καταγράψει μιαν από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην πορεία του θεσμού, έστειλαν οι οργανωτές του Φεστιβάλ από το βήμα της καθιερωμένης Διάσκεψης Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε τΗ Δευτέρα 25 Αυγούστου στο ξενοδοχείο Alexander The Great, στην Κάτω Πάφο.

Στη διάσκεψη έγινε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της φετινής διοργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ,στον υποβλητικό χώρο της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει σε δύο παραστάσεις την “ Carmen” του Georges Bizet,μιαν από τις δημοφιλέστερες όπερες όλων των εποχών, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή που φέρει το στίγμα της σύγχρονης σκηνοθετικής προσέγγισης.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης έγινε αρχικά παρουσίαση από τον συνθέτη και μαέστρο Άρη Αντωνιάδη με θέμα «Carmen – 150 χρόνια μουσικής γοητείας», στην οποία αναδείχθηκε το γεγονός ότι 150 χρόνια μετά την πρώτη επίσημη παρουσίασή της στο Παρίσι, η όπερα αυτή εξακολουθεί να συναρπάζει και να συγκινεί τους φίλους του λυρικού δράματος σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus, Δήμαρχο Πάφου κ.Φαίδωνα Φαίδωνος, τη Βοηθό Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου δρα Χριστίνα Μιχαήλ, την Πρόξενο της Γεωργίας στην Κύπρο κ.Ani Udzilauri και τον Περιφερειακό Διευθυντή Λεμεσού – Πάφου της Τράπεζας Κύπρου κ.Σάββα Παπαθωμά.

Στο χαιρετισμό του,ο κ.Φαίδωνος, επισημαίνοντας ότι η οργανώτρια Εταιρεία θεωρεί ότι η επανεκκίνηση και η ενδυνάμωση του Pafos Aphrodite Festival συμβάλλει στο στρατηγικό στόχο της ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου της Πάφου, η οποία φέρει ένα βαρύ φορτίο πολιτισμικής κληρονομιάς και παράδοσης, τόνισε ότι η υπόθεση της συνέχισης και της αναβάθμισης του θεσμού του Φεστιβάλ δεν αφορά μόνο την Πάφο και τους Παφίους αλλά τη χώρα και το κράτος μας. «Το παράδειγμα του Pafos Aphrodite Festival », σημείωσε, «δείχνει ότι η χώρα μας διαθέτει δυνάμεις και δυνατότητες για να καθιερώσει διοργανώσεις σε διάφορα πεδία των Τεχνών που θα της εξασφαλίσουν ένα σταθερό και ευδιάκριτο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου». Χαιρετίζοντας τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου σε παραγωγή στο πλαίσιο του Pafos Aphrodite Festival για όγδοη φορά και τη σύμπραξή της για δεύτερη συνεχή χρονιά με το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, ο Δήμαρχος Πάφου επισήμανε ότι το γεγονός αυτό δείχνει ότι η χώρα μας διαθέτει δυνάμεις και δυνατότητες αλλά την ίδια στιγμή, αναδεικνύει την ανάγκη να αποκτήσει η Κύπρος καλλιτεχνικούς θεσμούς διεθνούς εμβέλειας.

Η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου τόνισε ότι η συνέχιση του θεσμού στη γεμάτη προκλήσεις περίοδο που διανύουμε ,είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία, επισημαίνοντας ότι τα φεστιβάλ και οι διοργανώσεις ευρύτερου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, παράλληλα με τον καλλιτεχνικό τους ρόλο, έχουν και εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό ρόλο, αναπτύσσοντας το πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο.

Η Πρόξενος της Γεωργίας, η οποία μίλησε στην ελληνική, κάνοντας λόγο για μιαν εξαιρετική πολιτιστική συνάντηση δύο λαών με μακραίωνη ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, επισήμανε ότι στο πλαίσιο του φετινού Pafos Aphrodite Festival οι δύο αυτοί πλούσιοι πολιτισμοί έρχονται για ακόμη μια φορά σε δημιουργική σύζευξη, προσφέροντας στο κοινό υψηλού επιπέδου τέχνη, μουσική και συγκίνηση.

Από την πλευρά της Τράπεζας Κύπρου, Χορηγού του Φεστιβάλ, ο κ. Παπαθωμάς, αφού υπογράμμισε τη διαχρονική στήριξη του οργανισμού προς τον πολιτισμό και τον Δήμο Πάφου, εξήρε το Pafos Aphrodite Festival ως ένα θεσμό που προβάλλει την Πάφο ως σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου και της Ευρώπης.

Εισιτήρια: ticketmaster.cy | ACS (7777 7040)

Πληροφορίες: 26932014 / 26822359, [email protected]

Θεσμικός Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χορηγοί: Τράπεζα Κύπρου, ΟΠΑΠ Κύπρου

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, Συγκρότημα Δίας και Τηλεόραση Sigma, Κανάλι ΄Εξι

Χορηγός Φιλοξενίας: Κanika Hotels & Resorts