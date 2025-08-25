Μια σύγχρονη ελληνική μπαλάντα που μιλά με ησυχία αλλά λέει πολλά.
Ο Μάριος Θεοδώρου παρουσιάζει το νέο του single με τίτλο «Ακρογιάλια», ένα τραγούδι που συνδυάζει τον σύγχρονο έντεχνο ήχο με λυρική αισθητική και διακριτικό συναίσθημα.
Η κυκλοφορία του συνοδεύεται από ένα καλαίσθητο μουσικό βίντεο που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα του τραγουδιού μέσα από εικόνες μοναχικής ακτογραμμής, φωτός και σιωπής.
Στο τραγούδι ξεχωρίζει η στιχουργική παρουσία του Ηλία Αντωνιάδη, με τον οποίο ο Μάριος συνεργάζεται για πρώτη φορά. Ο Ηλίας Αντωνιάδης έχει στο παρελθόν υπογράψει στίχους για Κύπριους καλλιτέχνες. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καθαρότητα, εσωτερικό ρυθμό και προσωπική αλήθεια.
Η Λία Βίσση, με πολυετή διαδρομή στην ελληνική μουσική, συμμετέχει με τα εξαιρετικά της φωνητικά, προσδίδοντας βάθος και χρωματισμό στην ερμηνεία. Η Λία Βίσση, υποστηρίζει νέα μουσικά έργα που έχουν ουσία και αισθητική συνέπεια.
Συντελεστές:
Μουσική / Ερμηνεία: Μάριος Θεοδώρου
Στίχοι: Ηλίας Αντωνιάδης
Ενορχήστρωση / Mix / Mastering: Σταύρος Χρήστου
Φωνητικά: Λία Βίσση
Ηχογράφηση: Ανδρέας Τραχωνίτης – Studio Eleven63
Εικαστικό εξωφύλλου: Φίλιππος Τύμβιος
Σκηνοθεσία / Filming: Ανδρέας Δανιήλ & Μάριος Θεοδώρου
Μοντάζ: Μάριος Θεοδώρου
Το τραγούδι «Ακρογιάλια» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:
Spotify, Apple Music, YouTube Music