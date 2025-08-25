Μια σύγχρονη ελληνική μπαλάντα που μιλά με ησυχία αλλά λέει πολλά.

Ο Μάριος Θεοδώρου παρουσιάζει το νέο του single με τίτλο «Ακρογιάλια», ένα τραγούδι που συνδυάζει τον σύγχρονο έντεχνο ήχο με λυρική αισθητική και διακριτικό συναίσθημα.

Η κυκλοφορία του συνοδεύεται από ένα καλαίσθητο μουσικό βίντεο που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα του τραγουδιού μέσα από εικόνες μοναχικής ακτογραμμής, φωτός και σιωπής.

Στο τραγούδι ξεχωρίζει η στιχουργική παρουσία του Ηλία Αντωνιάδη, με τον οποίο ο Μάριος συνεργάζεται για πρώτη φορά. Ο Ηλίας Αντωνιάδης έχει στο παρελθόν υπογράψει στίχους για Κύπριους καλλιτέχνες. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καθαρότητα, εσωτερικό ρυθμό και προσωπική αλήθεια.

Η Λία Βίσση, με πολυετή διαδρομή στην ελληνική μουσική, συμμετέχει με τα εξαιρετικά της φωνητικά, προσδίδοντας βάθος και χρωματισμό στην ερμηνεία. Η Λία Βίσση, υποστηρίζει νέα μουσικά έργα που έχουν ουσία και αισθητική συνέπεια.

Συντελεστές:

Μουσική / Ερμηνεία: Μάριος Θεοδώρου

Στίχοι: Ηλίας Αντωνιάδης

Ενορχήστρωση / Mix / Mastering: Σταύρος Χρήστου

Φωνητικά: Λία Βίσση

Ηχογράφηση: Ανδρέας Τραχωνίτης – Studio Eleven63

Εικαστικό εξωφύλλου: Φίλιππος Τύμβιος

Σκηνοθεσία / Filming: Ανδρέας Δανιήλ & Μάριος Θεοδώρου

Μοντάζ: Μάριος Θεοδώρου

Το τραγούδι «Ακρογιάλια» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

