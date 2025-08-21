Γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού

🔗https://eoalemesos.org.cy/el/careers 🔗

για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

👉Δώδεκα (12) θέσεις Τεχνικού (Θέση Πρώτου Διορισμού), Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii) (Συνδυασμένες Κλίμακες), με διετή μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, ως ακολούθως:

✔️Τέσσερις (4) θέσεις στην Αρχιτεκτονική

✔️Τέσσερις (4) θέσεις στην Πολιτική Μηχανική

✔️Τέσσερις (4) θέσεις στην Πληροφορική

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 15.00.

👉Τριάντα πέντε (35) θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού), Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α5 (2η βαθμ.) - Α7 - Α8* (*επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση) ως ακολούθως:

✔️Δεκατέσσερις (14) θέσεις στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία

✔️Δύο (2) θέσεις στην Αγρονομική -Τοπογραφική Μηχανική

✔️Δεκαεπτά (17) θέσεις στην Πολιτική Μηχανική

✔️Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική

✔️Μια (1) θέση στην Ηλεκτρολογική Μηχανική

👉Μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Κλίμακα Α2- Α5-Α7(ii)

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 15.00.

▶️Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού 🔗https://eoalemesos.org.cy/el/careers

▶️Ο αιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του επιλέγοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται.

▶️Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

▶️Αιτήσεις για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνονται ξεχωριστά για κάθε θέση.

ℹ️Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού (μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας)

🔗https://eoalemesos.org.cy/el/contact-form ή να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΑ Λεμεσού 25 271000