Το εμβληματικό αρχαίο θέατρο του Κουρίου θα φιλοξενήσει το Musical Stories by Matea Leko, μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, όπου οι ήχοι συναντούν την αφήγηση, για μία κορυφαία μουσική συνάντηση που σπάνια συμβαίνει. Την παράσταση υπογράφει η διακεκριμένη πιανίστρια και συνθέτρια Matea Leko, πλαισιωμένη από τρεις σπουδαίους διεθνείς καλλιτέχνες: τον διεθνή ερμηνευτή Γιώργος Περρής, διεθνούς φήμης βιολονίστας Yury Revich και και το ανερχόμενο αστέρι του BBC Maya Levy.

Η Matea Leko, με σπουδές στη Βιέννη και εμπειρία από περισσότερες από 200 συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο, μια πλήρη μουσική παράσταση “Musical Stories” ένα πρωτότυπο project που συνδυάζει πιάνο, βιολί, αφήγηση και εικόνα. Στο πλευρό της, ο Γιώργος Περρής, που έχει τραγουδήσει σε μερικά από τα σπουδαιότερα θέατρα του κόσμου και έχει αγαπηθεί από κοινό σε πάνω από 40 χώρες. Η παρουσία του στο Κούριο δίνει έναν ακόμη πιο λαμπερό τόνο σε μια ήδη ξεχωριστή βραδιά. Μαζί τους, δύο σπουδαίοι σολίστ του βιολιού: ο Yury Revich, που έχει αναγνωριστεί για τις δεξιοτεχνικές του ερμηνείες και τη βαθιά μουσικότητά του, και το ανερχόμενο αστέρι του BBC, η Maya Levy, μία από τις σημαντικότερες βιολίστριες της γενιάς της με εμφανίσεις από τη Βιέννη έως το Ισραήλ και βραβεία από διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς.

Η παράσταση στο Κούριο δεν είναι απλώς ένα μουσικό γεγονός. Είναι μια εμπειρία. Μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα, εικόνες και ήχους που θα μείνουν αξέχαστοι στη μνήμη του κοινού. Μια στιγμή όπου τέσσερις διαφορετικοί καλλιτέχνες, με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, συναντιούνται για να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό.

«Το Κούριον θα γίνει ο καμβάς μας», είπε η Matea Leko. «Ο καθένας μας κουβαλά τη δική του ιστορία, τον δικό του ήχο. Αυτό όμως που μας ενώνει, είναι η επιθυμία να δημιουργήσουμε κάτι αληθινό, βαθιά συναισθηματικό και αξέχαστο.»

Μια βραδιά. Μία σκηνή. Μια εμπειρία ζωής.

📍 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

📅 20 Σεπτεμβρίου 2025

🎟 Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων – Διαθέσιμα στο Ticket Hour.