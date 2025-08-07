Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, με το βλέμμα στραμμένο στη δεύτερη δημιουργική του πενταετία, παρουσιάζει τη νέα του οπτική ταυτότητα! Πρόκειται για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τον οποίο κέρδισε η εμπνευσμένη συνεργασία των DpS Athens και Semiotik Design Athens.

Η νέα αυτή ταυτότητα δεν σχεδιάστηκε από την αρχή, αλλά βασίστηκε στο ήδη υπάρχον λογότυπο της Λευκωσία2030, δίνοντάς του νέα πνοή και ανανεωμένη ενέργεια. Μια δημιουργική επανατοποθέτηση που ενισχύει το μήνυμα της βιωσιμότητας: ένα σύμβολο με περιορισμένο αρχικά χρονικό ορίζοντα αποκτά διαχρονική δυναμική. Η Λευκωσία γίνεται η αφετηρία για ακτινωτές διαδρομές διαλόγου, συνεργασίας και συνδημιουργίας, από το τοπικό προς το παγκόσμιο.

Το νέο λογότυπο κουβαλά έντονο συμβολισμό. Η δομή του αντλεί έμπνευση από τη μορφολογία της πόλης, τη βαριά της ιστορία και τη μοναδική της ταυτότητα. Το όνομα της Λευκωσίας ξεχωρίζει και το τελικό σήμα αποτυπώνει μια δυναμική σύνθεση ανάμεσα στο φως και τη διαχρονική πολιτιστική κληρονομιά της Κυπριακής πρωτεύουσας. Το γράμμα «Λ» αποτελεί τη μονάδα-κλειδί: με ακτινωτή επανάληψη – σαν ακτίνα φωτός και δημιουργίας – διαμορφώνει ένα ισχυρό και ξεχωριστό οπτικό σύνολο, τονίζοντας τη δύναμη της μονάδας ως δυναμικό τμήμα του συνόλου

Η έμπνευση όμως δεν σταματά εκεί. Το λογότυπο «αγκαλιάζει» τα εμβληματικά ενετικά τείχη της Λευκωσίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πόλης ως σημείο πολιτισμικής συνάντησης. Τα τείχη, καρδιά της Λευκωσίας, μετατρέπονται σε εικαστικές ακτίνες που εκπέμπουν ενέργεια, κουλτούρα και ζωντάνια, αντλώντας έμπνευση από την ποικιλομορφία λαών και πολιτισμών που πέρασαν – και συνεχίζουν να συνυπάρχουν – στο νησί. Οι φόρμες τους παραπέμπουν και στα χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ιστορικού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Τέλος, η χρωματική παλέτα του νέου λογοτύπου αντλεί από τα βασικά χρώματα του Δήμου Λευκωσίας – το μπλε και το κίτρινο – τα οποία παντρεύονται σε μια μοντέρνα, φωτεινή απόχρωση του λάιμ. Ένα ζωντανό, πρασινοκίτρινο χρώμα που σηματοδοτεί τη νέα, δυναμική εποχή του Φεστιβάλ.

Βιογραφικά της σχεδιαστικής ομάδας:

Η DpS Athens είναι ένα διεθνώς βραβευμένο γραφείο branding και design με επικεφαλής τον Δημήτρη Παπάζογλου. Η διεπιστημονική τους ομάδα αποτελείται από οραματιστές σχεδιαστές, στρατηγικούς συμβούλους branding και ταλαντούχους δημιουργούς. Αναπτύσσουν σύγχρονες σχεδιαστικές λύσεις με γνώμονα το περιεχόμενο που εξισορροπούν την επιθυμία για σύνδεση σε συναισθηματικό επίπεδο με την πανταχού παρούσα ανάγκη για άμεση, στρατηγική και αποτελεσματική επικοινωνία. Το χαρτοφυλάκιο πελατών τους περιλαμβάνει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Αθήνα) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Η Semiotik Design Office ιδρύθηκε το 2014 από τον Δημήτρη Κολιαδήμα, ο οποίος στο παρελθόν ήταν συνιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής της Designers United. Από το 2005, μαζί με την ομάδα του έχουν συνεργαστεί με αξιόλογους οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και πολυεθνικές μάρκες σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμού και συμβουλευτικής και επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Το έργο τους έχει λάβει πολλές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, όπως D&AD, European Design Awards (ED), Red Dot Design Awards, Dieline, Pentawards, Type Directors Club (TDC) και Art Directors Club (ADCE Awards). Το χαρτοφυλάκιο πελατών τους περιλαμβάνει το ΕΜΣΤ | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δημήτρια (Θεσσαλονίκη).