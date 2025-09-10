Προώθηση Κοινωνικής Αλλαγής μέσω Διεπιστημονικής Συνεργασίας

Ο Λουκάς Λουκά, Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SOSCIEATH) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC), αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και της καινοτομίας για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με επίκεντρο την επιστήμη για και με τους πολίτες.

Το SOSCIEATH αποτελεί ένα δυναμικό ερευνητικό κέντρο του EUC, αφιερωμένο στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που επιδιώκουν τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κοινωνίας ευρύτερα.

Αποστολή και Δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας

«Το Κέντρο Αριστείας στοχεύει στη δημιουργία ενός ενεργού δικτύου συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, προκειμένου να προάγει την επιστημονική αριστεία και να ενισχύσει τη θετική κοινωνική αλλαγή», εξηγεί ο καθηγητής Λουκάς. Όραμα του SOSCIEATH είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις κοινωνικές επιστήμες, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Κύπρο και ευρύτερα στην περιοχή.

«Η κοινωνική συμπερίληψη και η καινοτομία αποτελούν θεμελιώδεις άξονες των δραστηριοτήτων μας», τονίζει ο καθηγητής Λουκάς. «Η συμμετοχή της κοινότητας, η προώθηση της διά βίου μάθησης και η ενίσχυση της υπεύθυνης έρευνας αποτελούν πυλώνες του έργου μας. Στόχος είναι η επιστήμη να προσφέρει πρακτική αξία και όφελος στην κοινωνία».

Διεπιστημονικές Πρωτοβουλίες και Συνεργασίες

Το SOSCIEATH απαρτίζεται από επτά διεπιστημονικές ερευνητικές μονάδες και διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 12 ενεργά ερευνητικά προγράμματα, με συνολική χρηματοδότηση που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι μονάδες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες μέχρι την τεχνολογία.

«Η διεπιστημονικότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας μας», σημειώνει ο καθηγητής. «Η σύνθεση γνώσεων και πρακτικών από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την επίλυση σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων».

Ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα είναι η συνεχής συνεργασία με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, μέσα από σεμινάρια, δράσεις και διαλέξεις που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με ειδικούς. «Η συνεχής επικοινωνία με την κοινότητα της Κύπρου είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δουλειά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Φιλοδοξίες για το Μέλλον: Ανάπτυξη και Ενσωμάτωση της Καινοτομίας

Ο καθηγητής Λουκάς εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τη μελλοντική πορεία του SOSCIEATH, που πλέον συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα Horizon της ΕΕ. «Θέλουμε να ενισχύσουμε το ερευνητικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα και να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στα πεδία των κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης».

Αναγνωρίζοντας την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), υπογραμμίζει: «Η ΤΝ μετασχηματίζει όλους τους τομείς. Εμείς ως πανεπιστημιακή κοινότητα θέλουμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην κατανόηση και ενσωμάτωσή της με κοινωνικά υπεύθυνο και δημιουργικό τρόπο».

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Σύγχρονες Διδακτικές Πρακτικές

Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι στο επίκεντρο των δράσεων του Κέντρου. Ο καθηγητής Λουκάς ειδικεύεται στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη διερευνητική μάθηση, μια μέθοδο που ενισχύει τη δημιουργική και επιστημονική σκέψη των μαθητών. Το Κέντρο μάλιστα διοργανώνει τακτικά δημόσιες διαλέξεις και εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο με συμμετοχή περίπου 300 εκπαιδευτικών από Κύπρο και Ελλάδα. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, όπως η χρήση ψηφιακών χαρτών ως εργαλείο διαθεματικής μάθησης και αφήγησης.

«Η διερευνητική μάθηση επιτρέπει στους μαθητές να εντοπίζουν προβλήματα, να σχεδιάζουν πειράματα, να αναλύουν δεδομένα και να διατυπώνουν συμπεράσματα. Είναι μια διαδικασία που προσομοιάζει τον επιστημονικό συλλογισμό και ενισχύει τη δημιουργική σκέψη», εξηγεί.

Η μοντελοποίηση, η δημιουργία αναπαραστάσεων πολύπλοκων φαινομένων, αποτελεί επίσης σημαντική διδακτική πρακτική, ιδιαίτερα αποτελεσματική ακόμα και για τις μικρότερες ηλικίες. Επιπλέον, η αξιοποίηση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων ως εργαλείο ανάλυσης της διδασκαλίας ενισχύει σημαντικά τη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης.

«Η παρατήρηση και ανάλυση βιντεογραφημένων διαλέξεων μας επιτρέπει να εντοπίζουμε παραγωγικά στοιχεία και ανάγκες υποστήριξης στη διδασκαλία, προσφέροντας ουσιαστική ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς», προσθέτει.

Αντίκτυπος στην Εκπαιδευτική Κοινότητα

Ο καθηγητής Λουκάς τονίζει ότι, παρότι τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων δεν είναι πάντα άμεσα ορατά, ο αντίκτυπός τους στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι μακροπρόθεσμος και ουσιαστικός. «Η δημιουργία και στήριξη κοινοτήτων και εκπαιδευτικών είναι για εμάς ζωτικής σημασίας», υπογραμμίζει. «Η πραγματική επιτυχία έρχεται όταν βλέπουμε τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις να εφαρμόζονται στην πράξη».

Το Κέντρο Αριστείας SOSCIEATH του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να προάγει τη διεπιστημονική έρευνα, την κοινωνική καινοτομία και την εκπαιδευτική πρόοδο, στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο συμπεριληπτικής, δημιουργικής και βασισμένης στη γνώση. Μέσω συνεργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση μεταξύ πανεπιστημιακής γνώσης και κοινωνικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες για σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο https://euc.ac.cy, ή επικοινωνήστε στο [email protected] ή καλώντας στο 22 713000.