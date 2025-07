Το Κυπριακό Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος είναι το μεγαλύτερο αρχείο σε αναλογία πληθυσμού παγκοσμίως, και έχει προσφέρει μοσχεύματα σε 36 διαφορετικές χώρες σε περισσότερους από 850 ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες. Είναι από τα πρώτα αρχεία που έχουν διαπιστευθεί από τη Διεθνή Ένωση Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών (WMDA) και είναι συνδεδεμένο με την Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, δίνοντας ευκαιρία εξεύρεσης δότη στους ασθενείς μας ανάμεσα σε 42 εκατομμύρια εθελοντές δότες παγκοσμίως.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για τον εμπλουτισμό του αρχείου εθελοντών δοτών με νέους και υγιείς δότες, ηλικίας 18 – 45 ετών, θα συνεργαστεί για ακόμα μια φορά με τα Costa Coffee σε όλη την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, κατά τους μήνες Ιούλιo, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, σε όλα τα πλαστικά ποτήρια eat in, take out και delivery στα Costa Coffee, θα υπάρχει πάνω ένα QR Code, όπου οι ενδιαφερόμενοι αφού σαρώσουν τον κωδικό, θα μεταφέρονται στον σύνδεσμο www.fakeloseto.com όπου θα μπορούν να συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής δότη. Στη συνέχεια θα τους αποστέλνεται στο χώρο που θα επιλέξουν (στο σπίτι, στο γραφείο κτλ.), το πακέτο για τη συλλογή δείγματος σάλιου μέσω των μεταφορών ACS σε όλη την Κύπρο.

Οι νέοι απολαμβάνοντας τον καφέ με την παρέα τους, θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών. Απλά με λίγο σάλιο σε μια μπατονέτα, θα μπορούν να γίνουν ο "ήρωας" μιας ζωής, ενισχύοντας το μήνυμα: "Δώσε μια στιγμή... σώσε μια ζωή!"»