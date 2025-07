Μόδα, μουσική, λάμψη και πάνω απ’ όλα… καρδιά πλημμύρισε η Λεμεσός, το βράδυ της Τετάρτης, στην κατάμεστη πλατεία του Παλαιού Λιμανιού. Το φιλανθρωπικό Fashion & Music Event “Shades of Catwalk” απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι όταν η μόδα και η προσφορά συναντιούνται, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Με παρουσιάστρια τη Μαρία Κορτζιά, που με τη θετική της ενέργεια και την επικοινωνιακή της αύρα έδωσε μοναδικό παλμό στη βραδιά, η εκδήλωση ξεκίνησε στέλνοντας το μήνυμα “Δώσε παλμό… με την καρδιά σου!” — ένα μήνυμα που ήδη ταξιδεύει παντού, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο μέχρι τα social media, αγγίζοντας ανθρώπους σε κάθε γωνιά του νησιού. Η πασαρέλα φιλοξένησε μοναδικές προτάσεις μόδας από τις EDGE Boutique και KOUROSS και σε συνεργασία των οπτικών Νικολαίδη, με καταξιωμένα μοντέλα αλλά και special guests από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του αθλητισμού να δίνουν λάμψη, στυλ και χαρακτήρα στο catwalk. Η βραδιά πλαισιώθηκε από live μουσικές εμφανίσεις, signature cocktails με Mijenta Tequila και Beluga Vodka, και δυνατές στιγμές συγκίνησης, καθώς όλοι ενώθηκαν για τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το θερμό χειροκρότημα προς τα μέλη του Συνδέσμου για το πολύτιμο έργο που επιτελούν εδώ και 40 χρόνια, καθώς και οι σύντομοι χαιρετισμοί από εξέχοντες υποστηρικτές της εκδήλωσης. Πρώτος στον λόγο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Νεοκλής Παρίδης, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο του Συνδέσμου, επισημαίνοντας τη συνεχή προσφορά και τη στήριξή τους προς τα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του κ. Νεκτάριου Χριστοφίδη, Εκπροσώπου της Emporium Cars, Powered by Sponsor του event. Ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίηση της εταιρείας να στηρίζει πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα, καλώντας το κοινό να παραμένει ενεργό σε τέτοιες δράσεις. Το δικό του μήνυμα μετέφερε εκ μέρους της ΑΗΚ, Mega Sponsor της βραδιάς, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, κ. Άδωνις Γιασεμίδης, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Μόδα είναι να είμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται». Σημαντική ήταν και η παρουσία όλων των χορηγών και υποστηρικτών, οι οποίοι στάθηκαν συνοδοιπόροι στην υλοποίηση αυτής της βραδιάς, αποδεικνύοντας ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από αυθεντικό ενδιαφέρον. Το “Shades of Catwalk” αποτέλεσε επίσης μια δυνατή υπενθύμιση σεβασμού προς το περιβάλλον, μέσα από τη συνεργασία με τον οικολογικό οργανισμό “City Friends Club”, που στήριξε τη διοργάνωση ως Friendly Supporter. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το πώς μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις καθαρισμού της πόλης μέσω του mobile app του οργανισμού. Το event διοργανώθηκε από τη DiG Stage Production — με τον Δημήτρη Γιαννακού και τη Γιώτα Κουρή — και το ModelPro Agency με τη Μελίνα Σκουμπρή, με την υποστήριξη της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η οποία παραχώρησε την πλατεία για τη φιλοξενία της εκδήλωσης.

Η Λεμεσός απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ξέρει να προσφέρει, να δημιουργεί και να ενώνει δυνάμεις για καλό σκοπό. Η ομάδα του "Shades of Catwalk" ανανεώνει το ραντεβού της για νέες δράσεις, μεταφέροντας το μήνυμα: "Δώσε παλμό… με την καρδιά σου!"