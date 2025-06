Μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει τη φροντίδα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα



Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), σε συνεργασία με τον Στρατηγικό Συνεργάτη του, την ECOMMBX, παρουσίασαν σήμερα, σε Διάσκεψη Τύπου, το νέο Πρόγραμμα Εταιρικής Στήριξης "Ambassadors of Life powered by ECOMMBX".

Πρόκειται για μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού και διαχρονικού δικτύου στήριξης από την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενίσχυση των Υπηρεσιών και των Προγραμμάτων που παρέχει ο ΠΑΣΥΚΑΦ σε άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο πρότυπο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα συναντά την κοινωνική προσφορά. Μέσω του προγράμματος "Ambassadors of Life", οι επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν ενεργά στην υποστήριξη του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ, υιοθετώντας ένα ουσιαστικό και ανθρώπινο ρόλο μέσα στην κοινωνία.

Η κα. Φωτεινή Τσίκκου, Group Chief Operations Officer της ECOMMBX, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στον χώρο της εταιρείας, τονίζοντας τη σημασία της συνεισφοράς στην κοινότητα και δήλωσε: «Η ECOMMBX είναι υπερήφανη που στέκεται δίπλα στον ΠΑΣΥΚΑΦ και υποστηρίζει ένα πρόγραμμα που ενσαρκώνει τις αξίες της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ευθύνης. Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να συνδέεται με τον άνθρωπο – και αυτό κάνουμε με τους 'Ambassadors of Life'.»

Η κα. Σόφη Χριστοφόρου, Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια και Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πόρων του ΠΑΣΥΚΑΦ, ευχαρίστησε θερμά την ECOMMBX για τη στήριξή της, σημειώνοντας:

«Από την πρώτη στιγμή που σχεδιάζαμε το πρόγραμμα "Ambassadors of Life", η ECOMMBX στάθηκε στο πλευρό μας. Μας άκουσε, μας στήριξε, αλλά πάνω από όλα μας εμπιστεύτηκε. Η συμβολή της δεν περιορίστηκε σε μια απλή χορηγία. Ανέλαβε ενεργό ρόλο συνοδοιπόρου στην υλοποίηση του προγράμματος. Για εμάς, η ECOMMBX είναι ο στρατηγικός συνεργάτης που έδωσε σχήμα και ουσία σε αυτή την προσπάθεια».

Πρόσθεσε επίσης: «Η ευαισθησία και η ανθρωπιά που επιδεικνύει η ECOMMBX αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής υπευθυνότητας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν πραγματικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη».

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης Τύπου, η ECOMMBX παρέδωσε στην Πρόεδρο του ΠΑΣΥΚΑΦ, κα Άννα Αχιλλεούδη, το χρυσό Πήγασο – το εμβληματικό σύμβολο της εταιρείας – σε τρισδιάστατη μορφή, ως ένδειξη βαθιάς εκτίμησης και αναγνώρισης του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ. Ο Πήγασος, σύμβολο του ηρωισμού και της δύναμης, αφιερώνεται σε όλες τις Υπηρεσίες και τα Προγράμματα που προσφέρει ο Σύνδεσμος σε ασθενείς με εμπειρία καρκίνου και στις οικογένειές τους.

Πρόγραμμα "Ambassadors of Life powered by ECOMMBX"

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ εγκαινιάζει το Πρόγραμμα Εταιρικής Στήριξης "Ambassadors of Life", το οποίο, με τη χορηγία της ECOMMBX, θα φέρει την ονομασία "Ambassadors of Life powered by ECOMMBX".

Το πρόγραμμα καλεί εταιρείες και οργανισμούς να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση των Υπηρεσιών και Προγραμμάτων που προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ σε άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κοινωνικό τους ρόλο και να αναδείξουν την Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη, απολαμβάνοντας ειδικά προνόμια ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής τους.

Καθημερινά, χιλιάδες συνάνθρωποι μας και οι οικογένειές τους καλούνται να αντιμετωπίζουν την πρόκληση του καρκίνου. Σε αυτό το ταξίδι, η φροντίδα, η αξιοπρέπεια και η ελπίδα είναι ανεκτίμητες. Το "Ambassadors of Life" αποτελεί τη γέφυρα προσφοράς που συνδέει την επιχειρηματική κοινότητα με την ανθρώπινη ανάγκη για στήριξη, κάνοντας τη διαφορά στην πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και τρόπους συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε απευθείας με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.