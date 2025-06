Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης εντάσσεται στον Συνεταιρισμό από την 1η Ιουλίου 2025

Στην PwC Κύπρου, πιστεύουμε ακράδαντα στις μεγάλες δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας και είμαστε περήφανοι που έχουμε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της δυναμικής για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Οράματος 2035. Ως οργανισμός προσεγγίζουμε τη νέα πραγματικότητα γύρω μας με τόλμη, αισιοδοξία και πνεύμα συνεργασίας στηρίζοντας τους πελάτες και τους ανθρώπους μας να χτίσουν, να διατηρήσουν και να επιταχύνουν τη δική τους δυναμική, ώστε να μπορούν να ευδοκιμήσουν στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σ' αυτό το πλαίσιο, η PwC Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη του Γιώργου Κωνσταντινίδη στον Συνεταιρισμό του οργανισμού, από την 1η Ιουλίου 2025.

O CEO της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Γιώργο στον Συνεταιρισμό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο του ρόλο, μέσα σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από σημαντικές προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα και από μεγάλες ευκαιρίες. Το πάθος και το ταλέντο του Γιώργου θα συμβάλουν σημαντικά στη συλλογική προσπάθεια της PwC να προσφέρει αξία μέσω της οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης, σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην PwC Ηνωμένου Βασιλείου (Λονδίνο) το 2008 και στη συνέχεια εντάχθηκε στην PwC Κύπρου το 2012. Είναι στέλεχος του τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών της PwC παρέχοντας φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εισηγμένες και ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, είναι μέλος της φορολογικής επιτροπής του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA). Ο Γιώργος είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Είναι απόφοιτος του University of Southampton έχοντας σπουδάσει Computer Science και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το University College London (UCL) στο Data Communications, Networks and Distributed Systems.