Φοιτητές που επιλέγουν ως αντικείμενό τους τον τομέα της Υγείας, ουσιαστικά θέτουν τον εαυτό τους στο υψηλότερο λειτούργημα για την ανθρώπινη ζωή και ως εκ τούτου, απαιτείται να λαμβάνουν ολοκληρωμένες σπουδές, υψηλότατου επιπέδου. Η εφ’ όρου ζωής προσήλωση στα θέματα υγείας του ανθρώπου, οι προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν, οι εξελίξεις που τρέχουν με ιλιγγιώδεις πολλές φορές ταχύτητες χάρη και στην πρόοδο της τεχνολογίας, απαιτούν επανειλημμένως την υιοθέτηση διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασία και φυσικά, επαρκές επιστημονικό επίπεδο.

Ιατρική Σχολή στην Κύπρο και Παράρτημα στην Γερμανία

Καταγράφοντας συνεχώς ανοδική πορεία και προάγοντας την έρευνα και την υγειονομική περίθαλψη, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχωρίζει σήμερα σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, επενδύοντας σε πρωτοποριακές προσεγγίσεις με υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης.

Το Πτυχίο Ιατρικής που προσφέρει η Ιατρική Σχολή έχει αξιολογηθεί από το World Federation of Medical Education (WFME), γεγονός που διασφαλίζει διεθνή αναγνώριση του πτυχίου και δυνατότητες μετεκπαίδευσης για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των αποφοίτων Ιατρικής.

Μάλιστα, με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Top Universities (QS Stars University Ratings), το Πτυχίο Ιατρικής που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό στην Κύπρο με την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent)

«Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως η διαδικασία εισδοχής φοιτητών στη Σχολή είναι αρκετά ανταγωνιστική, επιβεβαιώνοντας πως η συνεχής ανοδική της πορεία περιλαμβάνει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά και διδακτικό προσωπικό, το κλινικό προσωπικό, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, τη διασφάλιση και διαπίστευση ποιότητας και φυσικά, την περίφημη, καινοτόμα υποδομή της Ιατρικής Σχολής», όπως σχολιάζει η καθηγήτρια Elizabeth Johnson, Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πλέον, με την ίδρυση του Παραρτήματος Ιατρικής στην Γερμανία, Φρανκφούρτη το 2022, κατέστη σαφής η διεθνής αναγνώριση και το κύρος του Πανεπιστημίου σε όλον τον κόσμο, καθώς συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας κόμβος αριστείας και καινοτομίας που δημιουργεί συνεχώς προστιθέμενη αξία για την Κύπρο.

Το μοναδικό Πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Η Οδοντιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει το μοναδικό Πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο, πενταετούς φοίτησης, που διδάσκεται στα αγγλικά. Η κλινική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική του EUC, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών οδοντιατρικών πράξεων σε ασθενείς υπό την ευθύνη και επίβλεψη έμπειρων και προσοντούχων οδοντιάτρων, κατόχων οδοντιατρικών ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων, αλλά και πανεπιστημιακών καθηγητών.

Το Πτυχίο Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται διεθνώς και οι απόφοιτοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practioner σε περισσότερες από 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Νεοσυσταθείσα Κτηνιατρική Σχολή

Με την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης στην Πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και την ανέγερση μιας ολότελα καινούριας πτέρυγας δίπλα από την Ιατρική Σχολή, η Κτηνιατρική Σχολή άνοιξε τις πύλες της.

Το Πτυχίο Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες (τις λεγόμενες Day One Competencies) και αποσκοπεί στην προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, η αποστολή της οποίας, στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας (One Health), είναι η εξασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των ζώων, η βελτίωση της ζωικής παραγωγής, η προστασία της Δημόσιας Υγείας, μέσω του ελέγχου των μεταδιδόμενων στον άνθρωπο ζωονόσων, της πιστοποίησης της καταλληλότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και της μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Το πρόγραμμα σπουδών πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European System of Evaluation of Veterinary Training, ESEVT) και άλλων κοινοτικών και διεθνών οδηγιών. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε προηγμένα εργαστήρια προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, διδάσκονται στα αγγλικά, από έμπειρους, εγνωσμένου κύρους καθηγητές, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν κλινικές δεξιότητες.

Επιστήμες Υγείας και Ζωής που προσελκύουν το ενδιαφέρον

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου όμως, είναι ένα πραγματικό κέντρο των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας και της Ζωής, καθώς παρέχει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Επιστημών Υγείας και Ζωής, με 29 προγράμματα συνολικά, εκ των οποίων τα 13 αποκλειστικά στην Κύπρο. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Βιολογικές Επιστήμες, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – Διαιτολογία κ.α. .

Σημαντική διάκριση αποτελεί η πρόσφατη κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις θέσεις 501-600 παγκοσμίως στα γνωστικά πεδία της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, τον ηγετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ανώτατη εκπαίδευση στον τομέα των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας.

