Η τριλογία χυμών που αγαπήθηκε πέρυσι επιστρέφει μαζί με μια νέα προσθήκη που ταράζει τα νερά!

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και μαζί ανεβαίνει και η διάθεση. Κι αφού καλοκαίρι σημαίνει χαρά, όμορφες στιγμές και χαλάρωση, το Bean Bar πρωταγωνιστεί και φέτος, φέρνοντας δροσιά, φρεσκάδα και θετικά …vibes. Μετά τη μεγάλη επιτυχία των περσινών limited edition φρέσκων χυμών, η αγαπημένη αλυσίδα επαναλανσάρει την απόλυτη καλοκαιρινή τριλογία, εμπλουτίζοντας τη συλλογή της με μια νέα, εντελώς ανατρεπτική προσθήκη: τον Ruby Splash!

Μπορεί η δροσιστική απόλαυση να είναι θρεπτική; Στο Bean Bar αυτό δεν αποτελεί ζητούμενο, αλλά δεδομένο. Φτιαγμένοι αποκλειστικά από 100% φυσικά φρούτα, χωρίς πρόσθετα γλυκαντικά, σιρόπια, ζάχαρη, συντηρητικά ή σαντιγί, οι φυσικοί χυμοί του Bean Bar συνδυάζουν την απόλαυση με τη διατροφική αξία. Κάθε γουλιά προσφέρει μια καλοκαιρινή απόδραση, γεμάτη χρώμα, φυσική ενέργεια και χρήσιμα για τον οργανισμό συστατικά, αφού για τη δημιουργία τους το Bean Bar συμβουλεύτηκε εξειδικευμένους διατροφολόγους και επαγγελματίες του χώρου.

Η φετινή γευστική συλλογή περιλαμβάνει την τριλογία των limited edition χυμών φρούτων που «σάρωσε» το περσινό καλοκαίρι: The Kinky One, ένας ζωηρός συνδυασμός πεπονιού, πράσινου μήλου, μπανάνας και passion fruit, με 55 θερμίδες ανά 100ml. Φρουτένιος, αρωματικός και γεμάτος ζωντάνια. Ακολουθούν η αρμονική ισορροπία γεύσεων και χρωμάτων του So Peach!, που συνδυάζει φράουλα, ροδάκινο, κόκκινο μήλο και πορτοκάλι σε μια σύνθεση πλούσια σε βιταμίνη C, με μόνο 49 θερμίδες ανά 100ml, όπως και το Funky Sour!, το πιο «ξινό» και funky blend, με ανανά, δυόσμο, πράσινο μήλο και lime, με 51 θερμίδες ανά 100ml.

Το Ruby Splash, η νέα Bean Bar προσθήκη έρχεται για να απογειώσει το καλοκαίρι. Ο συνδυασμός γεύσεων από καρπούζι, πεπόνι και μάνγκο δίνει έναν εξωτικό τόνο που σε παρασύρει στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση, με 38 θερμίδες ανά 100ml

Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου ανέφερε: «Το καλοκαίρι είναι μια αγαπημένη για όλους εποχή, γεμάτη χρώμα και γεύση. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, επαναφέρουμε τις τρεις επιλογές χυμών που αγαπήθηκαν το περσινό καλοκαίρι και ταυτόχρονα λανσάρουμε έναν νέο, τολμηρό συνδυασμό που εκφράζει ακριβώς αυτό που σημαίνει για εμάς το καλοκαίρι: φαντασία, ανεμελιά και φυσική απόλαυση. Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού μας θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να απολαύσουν την καλοκαιρινή μας πρόταση, η οποία είναι συναρπαστική. Με τους νέους μας 100% φυσικούς χυμούς, προσφέρουμε μια εμπειρία που δεν είναι απλώς γευστική, είναι ένας τρόπος να νιώσεις το καλοκαίρι σου».

Και οι τέσσερις χυμοί είναι διαθέσιμοι σε όλα τα καταστήματα Bean Bar, ενώ μπορείτε να τους απολαύσετε από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου σας, παραγγέλνοντας μέσω Foody, Bolt, Wolt ή απευθείας από το Bean Bar App, παραλαμβάνοντας την παραγγελία σας από το κατάστημα της περιοχής σας.

Summer is Juicy με δροσερούς, φυσικούς, θρεπτικούς χυμούς.

BEAN BAR - Sip Your Summer Vibe!