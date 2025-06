Ένα από τα πλέον σύγχρονα έργα της Κύπρου, οι εμβληματικοί The Landmark Nicosia Towers, εμπιστεύονται την Air Control για τον κλιματισμό, τους αυτοματισμούς και τις προηγμένες μηχανολογικές τους λύσεις.

Οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers αναμένεται με την έλευσή τους να αλλάξουν το high-end real estate τοπίο της Λευκωσίας και της Κύπρου γενικότερα. Το φιλόδοξο αυτό project ανήκει στην MHV - Mediterranean Hospitality Venture, έναν όμιλο με πρωταγωνιστικό ρόλο στη luxury hospitality και premium real estate σκηνή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ακρογωνιαίος λίθος για κάθε κατασκευαστικό έργο, και πόσω μάλλον για ένα έργο του μεγέθους και της σημασίας των The Landmark Nicosia Towers. Έτσι αναπτύχθηκε μία σημαντική συνεργασία στον τομέα των προηγμένων μηχανολογικών λύσεων των The Landmark Residential Tower και The Landmark Office Tower την Air Control, μία από τις κορυφαίες εταιρίες της Κύπρου στον τομέα της εκτέλεσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υπηρεσιών συντήρησης.

Η Air Control είναι η υπεύθυνη για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αεραγωγών, των συστημάτων κλιματισμού, των κεντρικών συστημάτων ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού, των αυτοματισμών και της πυρόσβεσης με αδρανές αέριο, όλα εκ των οποίων έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια, την άνεση, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής των ενοίκων και των εργαζομένων στους πύργους.

Η Air Control, ηγέτιδα εταιρία στον τομέα της στη χώρα μας, ιδρύθηκε το 1981 από το Κώστα Λουκά και πλέον έχει περάσει στα χέρια της δεύτερης γενιάς, η οποία συνεχίζει και επεκτείνει το έργο του ιδρυτή της. Σήμερα η εταιρία με έδρα της τη Λευκωσία απασχολεί περισσότερα από 150 άτομα σε τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με βασικό τομέα δραστηριοποίησης τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις ολοκληρωμένες λύσεις συντήρησης.

Το ευρύ πελατολόγιο της Air Control επεκτείνεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ η υπογραφή της υπάρχει σε μερικά από τα πλέον φιλόδοξα και μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, έργα δημόσιας διοίκησης, εργοστάσια, οικιστικούς και εμπορικούς πύργους. Σήμερα πλέον η Air Control δραστηριοποιείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της θυγατρικής της “3ACE Contractors”, προσφέροντας τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της σε οικιστικές αναπτύξεις.

Η Air Control διαθέτει μακρά εμπειρία, μεγάλη εξειδίκευση και σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η μεγάλη ομάδα άρτια καταρτισμένου και αξιόπιστου τεχνικού προσωπικού της παρέχει τη δυνατότητα fast-track υπηρεσιών σε έργα μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι The Landmark Nicosia Towers. Παράλληλα, η ύπαρξη των θυγατρικών εταιριών ASL Airmec και Airmec Engineering της δίνει τη δυνατότητα κάλυψης διευρυμένων αναγκών και επιπρόσθετου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι υψηλές προδιαγραφές των υλικών και των εργασιών, η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, η χρήση τεχνολογικά προηγμένων και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων, η προσήλωση στη βιωσιμότητα, ο σωστός οικονομικός σχεδιασμός και οι υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης μετά την αποπεράτωση του έργου συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών λόγων επιλογής του συγκεκριμένου συνεργάτη.

Η συνεργασία μεταξύ The Landmark Nicosia και Air Control αποτελεί την αρχή μίας σχέσης εμπιστοσύνης με διάρκεια στο χρόνο. Με στόχο την διασφάλιση ενός elevated lifestyle και ενός βιώσιμου μέλλοντος, η MHV επιλέγει μόνο συνεργάτες που μπορούν να παρέχουν κορυφαία προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των εμβληματικών έργων της.