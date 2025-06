Η κορυφαία ιταλική εταιρεία επίπλων Minotti εγκαινίασε το πρώτο της flagship store στην Κύπρο, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στο νησί. Το κατάστημα Minotti, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της εταιρείας, C. Askotis Retail αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρία συνεχίζωντας έτσι την πορεία της μετά το ήδη ιφιστάμενο Minotti monobrand space στην Λευκωσία,

Τα εγκαίνια γιορτάστηκαν με μια εντυπωσιακή εκδήλωση στις 4 Ιουνίου 2025, στον υπαίθριο χώρο του Trilogy Square, μπροστά από το νέο κατάστημα. Περισσότεροι από 250 εκλεκτοί καλεσμένοι – αρχιτέκτονες, interior designers, δημοσιογράφοι, influencers, δημόσια πρόσωπα και πελάτες – παρευρέθηκαν για να τιμήσουν την ιδιαίτερη αυτή βραδιά.

Η εκδήλωση περιλάμβανε υποδοχή με κόκκινο χαλί, μουσική από τον DJ @dj.manosscoulos και ζωντανό performance από τον Biased Beast. Οι καλεσμένοι είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους νέους εκθεσιακούς χώρους από την ομάδα της C. Askotis Retail.

Ο Renato Minotti, Co-CEO της εταιρείας, δήλωσε:

«Το νέο μας κατάστημα αποτελεί καρπό της μακρόχρονης και σταθερής συνεργασίας μας με τον Μάκη Ασκοτή και της θερμής υποδοχής που λάβαμε από την κυπριακή αγορά.

Το Minotti Flagship κατάστημα στην Λεμεσό επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και την αισθητική, προσφέροντας έναν νέο προορισμό σύγχρονου design στην Κύπρο.»

Το κατάστημα Minotti στη Λεμεσό είναι πλέον ανοιχτό στο κοινό, προσκαλώντας τους λάτρεις της διαχρονικής αισθητικής να ανακαλύψουν την υπογραφή του ιταλικού design.

Το νέο showroom βρίσκεται εντός του σύγχρονου συγκροτήματος Trilogy Plaza: μια εκλεπτυσμένη τοποθεσία όπου η χαλαρή ατμόσφαιρα της παραλίας συνδυάζεται με την έντονη ενέργεια του κέντρου της πόλης.

Ολόκληρο το έργο, επιμελημένο από το Minotti Studio, ξεχωρίζει για την θερμή χρωματική του παλέτα και τα εκλεπτυσμένα υλικά του, με ένα δυναμικό παιχνίδι σκηνικών που αποπνέουν τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Η ατμόσφαιρα, διακριτική αλλά και κομψή, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σχεδιασμού που εκτείνεται σε δύο επίπεδα.

Στην είσοδο φιλοξενείται το σύστημα καθισμάτων Yves από τον Hannes Peer, με δύο στοιχεία τοποθετημένα αντικριστά. Στον χώρο της τραπεζαρίας, το γλυπτικό τραπέζι Nico του Hannes Peer πρωταγωνιστεί με τη γεωμετρική του βάση σε μορφή διασταυρούμενων στοιχείων.

Δύο επιπλέον καθιστικά φιλοξενούν τα συστήματα καθισμάτων Supermoon του Giampiero Tagliaferri και Horizonte του Marcio Kogan / Studio MK27, συνοδευόμενα από μια επιλεγμένη συλλογή επίπλων και διακοσμητικών. Μια ευρεία σκάλα από τραβερτίνη οδηγεί στο πατάρι, όπου ο νυχτερινός χώρος διαθέτει το κρεβάτι Supermoon του Giampiero Tagliaferri. Ένα μεγάλο γυάλινο τοίχωμα συνδέει τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο, λειτουργώντας ως φυσική επέκταση του στυλ του brand. Εδώ, το σύστημα καθισμάτων Daylight των GamFratesi δημιουργεί το ιδανικό σημείο εξωτερικής διαβίωσης.

Σε προνομιακή τοποθεσία, το Flagship κατάστημα της Minotti στη Λεμεσό αποτελεί έναν νέο προορισμό για το σύγχρονο έπιπλο στην Κύπρο, με στόχο να εμπλουτίσει τη τοπική σκηνή του design, να εμπνεύσει επαγγελματίες και να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ολοένα και πιο απαιτητικού κοινού ως προς την ποιότητα και το στυλ.

Minotti Cyprus / Limassol by C. Askotis Retail Ltd

Trilogy - 341, 28 October Avenue

3106 Limassol - Cyprus

T: +357 22 490 600

E: [email protected]

Minotti Limassol PR and Press Contact

Mr. Notis Panagiotou – Event and Press Coordinator

T: +357 99 694602

E: [email protected]