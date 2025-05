Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Skroutz, το πληρέστερο marketplace της Κύπρου συμμετείχε ως χρυσός χορηγός στο Reflect Festival 2025, το μεγαλύτερο φεστιβάλ τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις 15-17 Μαΐου.

Με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες, startup founders, επενδυτές, και εταιρείες τεχνολογίας από όλη την Ευρώπη, το Reflect αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από τη συμμετοχή μας είχαμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερη την παρουσία μας στην Κυπριακή αγορά, να συνδεθούμε με φορείς και επαγγελματίες του χώρου και φυσικά αντλήσουμε νέες ιδέες για το πως μπορούμε να κάνουμε από πιο εύκολο το online shopping.

Με ένα skroutz lounge booth με κεντρικό μήνυμα “Shop Everything” η ομάδα της Skroutz παρουσίασε το πορτφόλιο των υπηρεσιών της πλατφόρμας στους επισκέπτες, αλλά και συζήτησε με επαγγελματίες του χώρου, νέους επιχειρηματίες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το booth στα χρώματα του skroutz, πορτοκαλί και μωβ αποτέλεσε τόπο συνάντησης των συμμετεχόντων, συζητήσεων γύρω από το μέλλον του e-commerce αλλά και των τεχνολογικών επιτευγμάτων καθώς και χώρο φόρτισης τόσο πνευματικής όσο και κυριολεκτικής.

Η Μαρία Αρναουτάκη, Head of Product Management ανέβηκε στο Big Picture Stage την πρώτη μέρα του Reflect και μέσα από την παρουσίαση της “Reimagining E-commerce in the age of AI” ανέδειξε πώς η τεχνολογία και οι υπηρεσίες του Skroutz αλλάζουν τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας online, κάνοντας την διαδικασία πιο απλή, γρήγορη, άμεση και ασφαλή. Πιο συγκεκριμένα επεσήμανε: “Το μέλλον του e-commerce δεν είναι απλώς ταχύτερο, είναι προσωπικό. Με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, και τη βοήθεια των έξυπνων προσωπικών βοηθών, επαναφέρουμε την απλότητα και την οικειότητα του συνοικιακού μαγαζιού σε μεγάλη κλίμακα.”

Η Skroutz εξελίσσεται συνεχώς, και εκδηλώσεις όπως το Reflect Festival αποτελούν ιδανικό έδαφος για να επικοινωνήσουμε το όραμά μας ή αλλιώς “shopping Simplified”, να λάβουμε feedback κατευθείαν από τους καταναλωτές αλλά και χτίσουμε σχέσεις ουσιαστικές με τοπικούς εμπόρους και φορείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την καινοτομία.