Στο επίκεντρο διαλόγων για το μέλλον και την τεχνολογία

Η Exness, η παγκόσμια fintech με έδρα τη Λεμεσό, συμμετείχε στο Reflect Festival 2025 ως Platinum Partner, συνεχίζοντας τη σταθερή της στήριξη στο κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας. Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η Exness μετέφερε το όραμά της και τη διεθνή της τεχνογνωσία στο κορυφαίο φεστιβάλ τεχνολογίας και ιδεών, το οποίο φέτος φιλοξενήθηκε στο Kolla Factory of Culture.

Η παρουσία της Exness ήταν ιδιαίτερα δυναμική, με ένα περίπτερο αφιερωμένο στην κουλτούρα και τις αξίες της ως εργοδότης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τι σημαίνει να είσαι μέλος της ομάδας της Exness και να βιώσουν το εργασιακό περιβάλλον που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους.

Ένα από τα κεντρικά stages του Reflect ήταν το Future Stage, το οποίο χορηγήθηκε από την Exness και φιλοξένησε εμπνευσμένες ομιλίες και συζητήσεις για το μέλλον της τεχνολογίας, της κοινωνίας και της ανθρωπότητας. Ο ιδρυτής και CEO της Exness, Petr Valov, παρουσίασε το Future State, ένα πρωτοποριακό όραμα που στοχεύει στην ενίσχυση των δημοκρατικών συστημάτων και την αποκατάσταση της διαφάνειας μέσω της blockchain τεχνολογίας. Μαζί του στη σκηνή βρέθηκε ο Alexey Mizyukin, Chief Technology Officer του Future State, ο οποίος ανέλυσε το τεχνολογικό υπόβαθρο της καινοτόμου αυτής ιδέας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, στελέχη της Exness συμμετείχαν ενεργά σε σημαντικές συζητήσεις. Ο Alfonso Cardalda, Chief Marketing Officer της Exness, πήρε μέρος στο πάνελ με τίτλο «Η δύναμη του brand: Ο πιο υποτιμημένος μοχλός ανάπτυξης στο fintech», εξηγώντας πώς η οικοδόμηση ουσιαστικής αναγνωρισιμότητας είναι καθοριστική για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη των πελατών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Σε μια ενότητα αφιερωμένη στα ταλέντα και την καινοτομία, ο Martin Thorvaldsson, Head of Community της Exness, παρουσίασε την πρωτοβουλία "This is IT!", μια δράση όπου εργαζόμενοι της Exness επιστρέφουν στα σχολεία τους για να μοιραστούν την εμπειρία τους στο πώς είναι να εργάζεσαι σε μια τεχνολογική εταιρεία. Μέσα από προσωπικές ιστορίες, στόχος είναι να εμπνεύσουν τους μαθητές να εξερευνήσουν επαγγελματικές διαδρομές στον χώρο της τεχνολογίας. Η ομιλία του είχε ως στόχο να εμπνεύσει και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο θετικός αντίκτυπος αυτής της πρωτοβουλίας.

Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά thinkers, η Alyssa Μία Ταλιώτης, μια από της φοιτήτριες του προγράμματος Exness Fintech Scholarships που φοιτά στο Engineering School of Harvard-MIT. Με τίτλο «Είναι το πτυχίο από το Harvard και το MIT ακόμη το χρυσό εισιτήριο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης;», η Αλύσσα άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο για τον ρόλο και τη σημασία της εκπαίδευσης στο σημερινό, ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο.

Μιλώντας για το φεστιβάλ, ο Valov δήλωσε, «Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία πρέπει να ενισχύει την κοινωνία – όχι μόνο την αποδοτικότητα. Το Reflect είναι μία από τις σπάνιες ευκαιρίες για να εξερευνήσουμε βαθύτερα ερωτήματα: για την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Νιώθουμε περήφανοι που παραμένουμε σταθεροί συνεργάτες σε μια διοργάνωση που φέρνει την Κύπρο στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για την καινοτομία και την πρόοδο.»

Η Exness διοργάνωσε επίσης το επίσημο Opening Party του Reflect στo rooftop των γραφείων της στο Portobello, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους με θέα το τεχνολογικό κέντρο της Λεμεσού.

Η Exness είναι μια fintech εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας που χρησιμοποιεί ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνολογίας και ηθικής για να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον trading για τους πελάτες της. Σήμερα η Exness αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος broker στον κόσμο, βάσει του όγκου συναλλαγών της.