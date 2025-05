Φιλοξενεί το Συμβούλιο Πρυτάνεων της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS

Στο επίκεντρο η έξυπνη και αειφόρος ανάπτυξη των παρακτίων περιοχών της Ευρώπης – Στρατηγικές αποφάσεις για τη Συμμαχία

Συμμετοχή του EU-CONEXUS στο 5ο Blue Limassol Forum

Το Πανεπιστήμιο Frederick φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων από την Ευρώπη, για το δια ζώσης Συμβούλιο Πρυτάνεων (Rector’s Governing Board) της συμμαχίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων EU-CONEXUS, (εννέα πανεπιστήμια από εννέα χώρες της ΕΕ) που στόχο έχει την ανάπτυξη ενός κόμβου αριστείας για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο. Τους Πρυτάνεις θα υποδεχθεί ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και μέλος του Συμβουλίου Πρυτάνεων του EU-CONEXUS.

Ως μέλη του Συμβουλίου, οι Πρυτάνεις θα συμμετάσχουν σε σειρά συνεδριάσεων και εργαστηρίων με στόχο τη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων στη στρατηγική και τη διακυβέρνηση του EU-CONEXUS. Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό.

Η ατζέντα του Συμβουλίου περιλαμβάνει απολογισμό της προόδου στην επίτευξη των στόχων του EU-CONEXUS και συζητήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις του θεσμού των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ενδυνάμωση στρατηγικών συνεργασιών και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού των Πανεπιστημίων της Ευρώπης στον διεθνή χώρο στο πλαίσιο της οποίας έχει δημιουργηθεί και το EU-CONEXUS. Στην ατζέντα θα τεθούν, επίσης, η περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας για την ευφυή, αειφόρο διαχείριση των αστικών παράκτιων ζωνών και η ενίσχυση των ακαδημαϊκών ευκαιριών που προσφέρει το EU-CONEXUS, μέσα από την προσφορά τόσο κοινών προγραμμάτων σπουδών (ήδη η κοινοπραξία προσφέρει κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο είχε και τους πρώτους απόφοιτους του το 2024) όσο και σύντομων ταχύρρυθμων επιμορφωτικών προγραμμάτων (micro credentials).

Το Συμβούλιο Πρυτάνεων θα συναντηθεί, επιπλέον, με την Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή (External Advisory Board) του EU-CONEXUS. Πρόκειται για εμπειρογνώμονες που αξιολογούν τις εκθέσεις προόδου, παρέχουν καθοδήγηση και προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης της Κοινοπραξίας, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των ακτών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μεγάλη φοιτητική κοινότητα του EU-CONEXUS. Το Συμβούλιο Πρυτάνεων θα συναντηθεί με το Φοιτητικό Συμβούλιο της κοινοπραξίας, που επίσης θα βρίσκεται στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα, για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Το Φοιτητικό Συμβούλιο θα μοιραστεί τα όσα προσδοκούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των εννέα Πανεπιστημίων από το EU-CONEXUS και θα συζητηθούν τρόποι βελτίωσης της εκπαιδευτικής εμπειρίας και των δραστηριοτήτων που μπορούν να φέρουν κοντά την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και ενίσχυσης των ευκαιριών κινητικότητας. Περαιτέρω, τα δύο κεντρικά όργανα της Συμμαχίας θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του EU-CONEXUS για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τη συμβολή τους στην από κοινού διαμόρφωση τόσο του μέλλοντος της κοινοπραξίας όσο και της ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής εμπειρίας.

Σημειώνεται πως από τις 13 μέχρι τις 15 Μαΐου, το Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποιεί στη Λεμεσό το Πολιτιστικό Φεστιβάλ EU-CONEXUS με πολλές δράσεις που απευθύνονται τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε εδώ. Επιπλέον, στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο Blue Limassol Forum, με κεντρικό ομιλητή τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή. Ανάμεσα στους ομιλητές και τις ομιλήτριες θα βρίσκεται και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Πρυτάνεων του EU-CONEXUS, Καθηγητής Radu Sorin Vacareanu, ο οποίος θα αναφερθεί στην ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε παράκτιες περιοχές, για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στην κοινοπραξία EU-CONEXUS συμμετέχουν το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία), το University of Zadar (Κροατία), το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), το South East Technological University (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία).