Το κορυφαίο classical-crossover συγκρότημα στον κόσμο φέρνει τη μοναδική του μουσική στο Monte Caputo στις 9 Ιουλίου

Το παγκοσμίου φήμης συγκρότημα Il Divo επιστρέφει στην Κύπρο για μία και μοναδική εμφάνιση, την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025, στη σκηνή του εμβληματικού Monte Caputo στη Λεμεσό, για μία μαγευτική συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μουσικά highlights της χρονιάς.

Με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, οι Il Divo έχουν μαγέψει το κοινό με τις εντυπωσιακές αρμονίες τους και το μοναδικό πάντρεμα όπερας και pop, από το ντεμπούτο τους το 2004. Δημιούργημα του Simon Cowell, το πολυεθνικό κουαρτέτο έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ, έχει αποσπάσει περισσότερες από 160 χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις και έχει εμφανιστεί στις πιο επιφανείς μουσικές σκηνές του κόσμου, από το Royal Albert Hall μέχρι τον Λευκό Οίκο. Διασκευές όπως «Regresa a mí (Unbreak My Heart)», «The Time of Our Lives», «Si voy a perderte (Don’t Wanna Lose You)» και «I Believe in You» έχουν αναδειχθεί σε ύμνους της αγάπης, της απώλειας και της ανθρώπινης σύνδεσης, εδραιώνοντας τους Il Divo ως το πλέον επιτυχημένο classical-crossover συγκρότημα στην ιστορία.

Σήμερα, το συγκρότημα αποτελείται από τον Ελβετό τενόρο Urs Bühler, τον Αμερικανό τενόρο David Miller, τον Γάλλο τενόρο Sébastien Izambard και τον Αμερικανό βαρύτονο Steven LaBrie, ο οποίος εντάχθηκε μόνιμα στο σχήμα το 2023, μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους Carlos Marín. Η παρακαταθήκη του Marín παραμένει ζωντανή και εμπνέει κάθε τους εμφάνιση, καθώς το συγκρότημα συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του σε όλο τον κόσμο.

Το 2006, οι Il Divo κατέκτησαν μία θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Guinness ως το εμπορικά πιο επιτυχημένο classical-crossover συγκρότημα όλων των εποχών, ένας τίτλος που εξακολουθούν να φέρουν επάξια. Έκτοτε, έχουν τραγουδήσει για παγκόσμιους ηγέτες όπως ο Barack Obama και η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, και έχουν συνεργαστεί με μουσικά ιερά τέρατα όπως η Barbra Streisand, η Celine Dion και ο Andrea Bocelli. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις ξεχωρίζουν για τη συναισθηματική τους ένταση, την ερμηνευτική τους δεινότητα και την κομψότητά τους επί σκηνής, ξεπερνώντας σύνορα και γενιές.

Το κοινό της Κύρου έχει τώρα την ευκαιρία να απολαύσει τους Il Divo ζωντανά, σε μια μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια – μια γιορτή της φωνής, της τέχνης και της διεθνούς αρμονίας.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται από την Τρίτη 13 Μαΐου, στις 10:00π.μ. αποκλειστικά μέσω του www.ticketmaster.cy. Η ζήτηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη προκράτηση.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 19:00 και η παράσταση θα ξεκινήσει στις 20:15 ακριβώς. Η βραδιά θα ξεκινήσει με την ειδική συμμετοχή της σοπράνο Αλίκης Χρυσοχού.

Την ξεχωριστή αυτή βραδιά οργανώνει η Moonlight Show Productions, η διοργανώτρια εταιρεία πίσω από τις sold out συναυλίες του Ed Sheeran στην Κύπρο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη των Columbia Restaurants (Χρυσός Χορηγός), Sigma TV και Ράδιο Πρώτο (Χορηγοί Επικοινωνίας), και Columbia Hotels and Resorts (Χορηγός Φιλοξενίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7000 7066 – 7777 7040

Αυτή δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια βραδιά διαχρονικής μουσικής, βαθιάς συγκίνησης και της μοναδικής δύναμης της ανθρώπινης φωνής να ενώνει.