Μια νέα εποχή ανάπτυξης και δημιουργίας στον χώρο του iGaming, εγκαινιάζει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες, επεκτείνοντας δυναμικά την παρουσία της στην Κύπρο.

Η Campeόn Gaming, μετά την εδραίωσή της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με πάνω από 180 εργαζόμενους, έχει ανοίξει πλέον γραφεία και στη Λευκωσία, καλώντας επαγγελματίες του χώρου να γίνουν μέλος της δυναμικής της ομάδας.

Από τον Νοέμβριο του 2024, τα νέα, υπερσύγχρονα γραφεία της εταιρείας στην καρδιά της κυπριακής πρωτεύουσας αποτελούν σημείο αναφοράς για το τεχνολογικό οικοσύστημα του iGaming. Με μοντέρνο industrial σχεδιασμό, ζωντανά χρώματα, open space φιλοσοφία και χώρους αναψυχής που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, πρόκειται για ένα περιβάλλον φτιαγμένο για να εμπνέει. Ο νέος χώρος δεν αποτελεί απλώς έναν τόπο εργασίας, αλλά έναν κόμβο καινοτομίας και ανθρώπινης σύνδεσης, που ενισχύει την απόδοση και ενδυναμώνει την ομάδα.

Η Campeόn Gaming, με ιδιόκτητη πλατφόρμα και προσωποποιημένες πρακτικές, έχει καταφέρει μέσα σε οκτώ χρόνια να εδραιωθεί ως κορυφαίος παίκτης διεθνώς. Αυτή η πορεία αναγνωρίστηκε με σειρά διακρίσεων, μεταξύ των οποίων η πιστοποίηση Great Place to Work® Hellas για 5η χρονιά, η ένταξή της στα Best Workplaces™ Europe για το 2024 και στα Best Workplaces™ Hellas για 4η φορά το 2025 – μία ακόμη απόδειξη του εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρει.

Συγκεκριμένα, η Campeόn Gaming προχωρά στο άνοιγμα οκτώ νέων θέσεων εργασίας στα γραφεία της στη Λευκωσία. Οι θέσεις αφορούν τα τμήματα Development, Payments και Affiliation.

Πρόκειται για τους ρόλους Affiliate Manager, Affiliate Lead Generation Manager, Backend Developer, Frontend Developer, Automation QA Tester, Payments Configuration Executive, VIP Sales Agent και Sales Agent (Swedish,German,Dutch)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τις απαιτήσεις κάθε θέσης και να υποβάλουν το βιογραφικό τους μέσω του σχετικού συνδέσμου: https://careers.campeongaming.com/office-locations/en/nicosia

Η εταιρία προσφέρει ένα υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχούν η ομαδικότητα, ο σεβασμός, η τεχνολογική καινοτομία και η ανθρωποκεντρική κουλτούρα. Επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της, προσφέροντας ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και bonus scheme, ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη, μηνιαίο επίδομα για γεύματα μέσω Wolt, δωρεάν ροφήματα και snacks στο γραφείο, καθώς και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και γυμναστηρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και τη διαρκή εξέλιξη των εργαζομένων, μέσω απεριόριστης πρόσβασης στο LinkedIn Learning και δυνατότητας χρηματοδότησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας, που προβλέπει εξ αποστάσεως εργασία για το 35% του χρόνου και 45% για τους γονείς, προσφέρει ευελιξία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σε έναν κλάδο που εξελίσσεται ραγδαία, η Campeόn Gaming αποδεικνύει ότι το πραγματικό της πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποί της. Αν θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον όπου η ισότητα, η συμπερίληψη, η διαφάνεια και η δημιουργικότητα είναι καθημερινή πραγματικότητα, αν επιθυμείς να είσαι μέλος μιας ομάδας που τολμά, καινοτομεί και πρωταγωνιστεί, τότε αυτό είναι το επόμενο σου επαγγελματικό βήμα.