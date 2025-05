Μια Νέα Εποχή στην Αντιμετώπιση Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών στην Κύπρο

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα της επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Κύπρο, παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη, 7 Μαΐου 2025, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το United Rescue Cyprus, ένα καινοτόμο εθελοντικό σύστημα άμεσης ανταπόκρισης, έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας στο νησί. Εμπνευσμένο από το επιτυχημένο μοντέλο του United Rescue του Ισραήλ – το οποίο διαθέτει πάνω από 9.000 εθελοντές και ανταποκρίνεται σε περιστατικά εντός 90 δευτερολέπτων στις μεγάλες πόλεις – το United Rescue Cyprus στοχεύει στη γεφύρωση του κρίσιμου χρονικού κενού μεταξύ της εμφάνισης ενός επείγοντος περιστατικού και της άφιξης του ασθενοφόρου.

Αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, εξειδικευμένη εκπαίδευση και την κοινοτική εθελοντική δράση, το United Rescue Cyprus προσφέρει μια δυναμική νέα προσέγγιση στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών πρώτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τα ιδρυτικά μέλη – Exness Global Ltd, Bbf Global Limited, Maxim Pasik, Νικόλαος Ζάμπογλου, Letshelp, Soteris Pittas & Co LLC, Sotiris Pittas και Magnumserve Ltd – μαζί με την πρώτη ομάδα εκπαιδευμένων εθελοντών, παρουσίασαν το όραμα και τους στόχους της πρωτοβουλίας. Τόνισαν ότι το United Rescue Cyprus δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μοντέλο παροχής επείγουσας φροντίδας, αλλά ένα κίνημα βασισμένο στην ανθρωπιά, την καινοτομία και την κοινή ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνθηκε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες να εκπαιδευτούν και να ενταχθούν πρώτοι στο δίκτυο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γίνουν καθημερινοί ήρωες και να συμβάλουν καθοριστικά στη διάσωση συνανθρώπων τους. Παράλληλα, ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή χορηγών, συνεργατών και της τοπικής κοινότητας να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Το πιλοτικό πρόγραμμα του United Rescue Cyprus ξεκινά επίσημα από τη Λεμεσό, με μια δυναμική ομάδα που περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευμένους εθελοντές. Το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε όλη την Κύπρο, με στόχο να φτάνει σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη βοήθειας σε χρόνο ρεκόρ.

Οι υπηρεσίες του United Rescue Cyprus προσφέρονται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις προς όλους.

Ο κ. Maxim Pasik, Πρόεδρος και Συνιδρυτής του United Rescue Cyprus και Αντιπρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Letshelp, δήλωσε: «Το United Rescue Cyprus ιδρύθηκε βασισμένο σε μια απλή, αλλά βαθιά αλήθεια, πως ‘’όποιος σώζει μία ψυχή, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο’’. Όλοι μαζί, ως μια ενωμένη κοινότητα, μπορούμε να βρισκόμαστε παντού όπου υπάρχει ανάγκη. Στις έκτακτες ανάγκες, κάθε δευτερόλεπτο μετρά, πολλές φορές είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Γι’ αυτό και σήμερα καλούμε κάθε άνθρωπο στην Κύπρο: αν είστε έτοιμοι να μάθετε, να νοιαστείτε και να δράσετε, ελάτε μαζί μας και γίνετε ήρωες σώζοντας ζωές».

Ο κ. Σωτήρης Πίττας, Διευθύνων Σύμβουλος των Soteris Pittas & Co LLC και Magnumserve Ltd, Ιδρυτής, Αντιπρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Letshelp και Συνιδρυτής του United Rescue Cyprus, πρόσθεσε: «Η υποστήριξη του United Rescue Cyprus είναι ένα κάλεσμα προς όλους μας – τόσο ιδιώτες όσο και εταιρείες – να ενωθούμε για έναν σκοπό που ξεπερνά το ατομικό συμφέρον: τη διάσωση ζωών. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η επείγουσα φροντίδα στην Κύπρο και ενθαρρύνω τον καθένα να συμμετάσχει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας αποστολή, για να σώσουμε ζωές και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον για όλους.»

Ο κ. Martin Thorvaldsson, Community Director της Exness Global Ltd, δήλωσε: Η Exness δεσμεύεται να ενεργεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και να συμβάλλει διαχρονικά στην κυπριακή κοινωνία. Πιστεύουμε ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να πετύχουμε αυτό είναι μέσω του δικτύου άμεσης ανταπόκρισης πρώτων βοηθειών United Rescue Cyprus. Ως ιδρυτικό μέλος, έχουμε δεσμευτεί να ηγηθούμε αυτής της πρωτοβουλίας και σκοπεύουμε να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενούς μας να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο μέλλον. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι και άλλοι οργανισμοί θα ενταχθούν σε αυτήν την προσπάθεια, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε την Κύπρο ακόμα καλύτερη».

Ο κ. Λευτέρης Κωνσταντίνου, General Director της BBF Global LTD, σχολίασε: «Ως ηγέτης στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο, η bbf: παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη βελτίωση της ζωής στο νησί, σε πολλαπλά επίπεδα. Ενταχθήκαμε ως ιδρυτικά μέλη της United Rescue Cyprus, αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος, το οποίο προσφέρει ουσιαστική συμβολή στην ευημερία των κατοίκων του νησιού, με κύριο στόχο τη διάσωση ζωών, την παροχή βοήθειας στους συνανθρώπους μας και την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Κύπρο.»

Ο Δρ. Νικόλαος Ζάμπογλου, Ιατρικός Διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου και Συνιδρυτής του United Rescue Cyprus, τόνισε: «Σε πολλές περιπτώσεις επειγόντων, ο χρόνος παροχής των Πρώτων Βοηθειών, είναι αποφασιστικός για να σωθούν ζωές. Στην καθημερινότητα, οι υπάρχουσες δομές του Συστήματος Υγείας -και αυτό αφορά, όχι μόνο την Κύπρο, αλλά και τις περισσότερες χώρες- αδυνατεί να εξασφαλίσει, μέσα σε λίγα λεπτά την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ο εθελοντισμός ανέκαθεν -ακόμα από την εποχή του Ερρίκου Ντυνάν- καλύπτει ανάγκες που η πολιτεία αδυνατεί.

Πρόθεση του United Rescue Cyprus είναι να οργανώσει συνθήκες που συντονισμένα, εξειδικευμένοι εθελοντές να μπορούν να παρέχουν Πρώτες Βοήθειες, σώζοντας ζωές».

Το United Rescue Cyprus φιλοδοξεί να καλύψει ολόκληρο το νησί, οδηγώντας την Κύπρο πιο κοντά στον στόχο της παροχής άμεσης βοήθειας εντός 90 δευτερολέπτων, έτσι ώστε να ενισχύσει το κρατικό σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος του σε μια κρίσιμη στιγμής στη ζωή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να στηρίξετε ή να συμμετάσχετε στο United Rescue Cyprus, επισκεφθείτε: www.rescuecyprus.org

Φιλανθρωπικό Gala Συναυλία με τη Διεθνή Σταρ της Όπερας Alessandro Safina

Για την περεταίρω στήριξη της ίδρυσης και επέκτασης του United Rescue Cyprus, θα πραγματοποιηθεί Φιλανθρωπικό Gala Συναυλία με τον παγκοσμίου φήμης Ιταλό τενόρο Alessandro Safina, στις 30 Μαΐου 2025, ώρα 20:00, στο Monte Caputo στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππας Καρσερά-Χριστοδουλίδη και υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά, που θα συνδυάσει παγκόσμιας κλάσης μουσική με έναν βαθιά ουσιαστικό σκοπό.

Μέρος των καθαρών εσόδων και των χορηγιών θα διατεθούν για τη στήριξη και επέκταση του United Rescue Cyprus, χρηματοδοτώντας εκπαιδευτικά προγράμματα, αναγκαίο για επείγουσες ανάγκες εξοπλισμό και την ανάπτυξη του εθελοντικού δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια, επισκεφθείτε:

https://www.soldoutticketbox.com/event/alessandro-safina-monte-caputo-2025?lang=el

Περισσότερες πληροφορίες για το United Rescue Cyprus, μπορείτε να βρείτε επίσης:

https://www.youtube.com/@UnitedRescueCyprus

https://www.instagram.com/unitedrescuecyprus/

https://www.facebook.com/people/United-Rescue-Cyprus/61575997980237/