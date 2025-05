Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Κύπρο μέχρι σήμερα, η Lidl Κύπρου έχει καταφέρει κάτι περισσότερο από το να αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε. Έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο δυναμικές και σταθερά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του νησιού, επηρεάζοντας θετικά την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την καθημερινότητα του καταναλωτή.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων παρουσίας στην κυπριακή αγορά, ξεδιπλώνονται 15 κομβικά σημεία μιας πορείας που συνδυάζει καινοτομία, ευθύνη και εξέλιξη.

Ένα δυναμικό ξεκίνημα

Το 2010, η Lidl Κύπρου δεν έκανε ένα απλό πρώτο βήμα, αλλά ένα αποφασιστικό άλμα: 7 καταστήματα και ένα Κέντρο Διανομής ξεκίνησαν ταυτόχρονα τη λειτουργία τους, με 450 εργαζομένους σε ολόκληρο το νησί. Από την πρώτη μέρα, στόχος ήταν να προσφέρει ποιότητα, χαμηλές τιμές και συνέπεια, με τα αποτελέσματα να δικαιώνουν την επιλογή.

Ανάπτυξη με σταθερά βήματα

Σήμερα, το δίκτυο έχει φτάσει τα 21 καταστήματα, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό ξεπερνά τους 700 εργαζομένους. Η επέκταση, όμως, δεν είναι απλώς αριθμητική, αλλά στρατηγική. Νέα καταστήματα, σύγχρονοι χώροι, βελτιωμένη αγοραστική εμπειρία και διαρκής επένδυση στην εξυπηρέτηση είναι μερικά από τα στοιχεία που οδήγησαν και συντηρούν τη Lidl Κύπρου στην κορυφή των προτιμήσεων.

Πρωτοπορία στην πράξη

Το 2015, η Lidl Κύπρου λάνσαρε τη Lidl Food Academy, έναν πολυχώρο εκπαίδευσης, μαγειρικής, γευστικής εμπειρίας και βιωσιμότητας στην καρδιά της Λευκωσίας. Το 2021, το concept απέκτησε ρόδες, με τη δημιουργία της Lidl Food Academy on the Go, που μεταφέρει, έκτοτε, τις αξίες της σωστής διατροφής και της περιβαλλοντικής συνείδησης στα σχολεία όλης της χώρας, ακόμα και των πιο απομακρισμένων περιοχών.

Εστίαση στην καινοτομία

Η Lidl Κύπρου δεν έμεινε ποτέ στάσιμη. Με επενδύσεις στην ψηφιακή εμπειρία του καταναλωτή, μέσα από το Lidl Plus, αλλά και με συστήματα όπως το Auto Dispo που εξασφαλίζουν ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων, η εταιρεία προχωρά με γνώμονα την τεχνολογική πρόοδο και τη βιωσιμότητα.

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η περιβαλλοντική στρατηγική REset Plastic, η πιστοποίηση ISO 50001, η σταδιακή απεξάρτηση από τα έντυπα φυλλάδια και η χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Lidl για τη μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος.

Οικονομικός πολλαπλασιαστής

Σύμφωνα με το τελευταίο Socioeconomic Impact Report, για κάθε €1 που ξοδεύει ένας καταναλωτής στη Lidl Κύπρου, δημιουργείται οικονομική υπεραξία που διαχέεται σ’ ολόκληρο τον οικονομικό ιστό. Επιπλέον, η Lidl Κύπρου συνεισφέρει 0,51% του κυπριακού ΑΕΠ, ενώ δημιουργεί σχεδόν 2.000 θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού της.

Επένδυση στον άνθρωπο

Από τους 13,5 μισθούς, τα vouchers αξίας €400 ετησίως, την ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, μέχρι τον ελάχιστο μικτό μισθό των €1.220 που ανακοίνωσε πρόσφατα, η Lidl Κύπρου επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα, υλοποιεί συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ενδυνάμωσης, με μια κουλτούρα ένταξης και ισότητας.

Πίστη στην τοπική παραγωγή

Περισσότεροι από 90 Κύπριοι προμηθευτές έχουν ενταχθεί στο δίκτυο συνεργατών της Lidl Κύπρου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας, της απασχόλησης και της προώθησης των κυπριακών προϊόντων σε χιλιάδες καταναλωτές σε περισσότερες από 25 χώρες.

Κοινωνική προσφορά με ουσία

Η Lidl Κύπρου βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου με διαχρονικές συνεργασίες, καθώς και σε δεκάδες άλλες κοινωνικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων ομάδων. Μία κοινωνική προσφορά η οποία ξεπερνά τη συνολική αξία των 2.8εκ €.

Εκπαίδευση για ένα καλύτερο αύριο

Με τα προγράμματα mind REset και Project Zero, σε συνεργασία με τον Junior Achievement Κύπρου και το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ αντίστοιχα, χιλιάδες μαθητές ενημερώνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του πλαστικού, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας πιο συνειδητής νέας γενιάς.

Στο κέντρο της εμπιστοσύνης

Η σχέση της Lidl με τον Κύπριο καταναλωτή βασίζεται στην ποιότητα, στη διαφάνεια και στη συνέπεια. Με καθημερινά επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, υπεύθυνη γκάμα, πιστοποιήσεις και υψηλά πρότυπα ελέγχου, η Lidl Κύπρου κέρδισε μια θέση στο τραπέζι κάθε κυπριακής οικογένειας.

Από το 2010, στο αύριο…

Η Lidl Κύπρου δεν γιορτάζει απλώς 15 χρόνια παρουσίας, αλλά 15 χρόνια εξέλιξης, υπευθυνότητας και σταθερής προσφοράς στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία. Από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα, η Lidl Κύπρου έχει επενδύσει περισσότερα από €230 εκατομμύρια στη χώρα και συνεχίζει, χωρίς να αποκλίνει από τα σχέδιά της και χωρίς να επιτρέπεται να επηρεαστεί από δυσμενείς συνθήκες. Προγραμματίζονται επενδύσεις άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για φέτος, και αυτό το ποσό θα αυξηθεί στα 40 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2027. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τόσο σε νέα καταστήματα όσο και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και τη μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρει η εταιρεία στους καταναλωτές και την κοινωνία.

Με το βλέμμα στο μέλλον και με στρατηγικά πλάνα επέκτασης, καινοτομίας και ενίσχυσης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, συνεχίζει να θέτει τον πήχη ψηλά και να επαναπροσδιορίζει την έννοια του σύγχρονου επιχειρείν.