Μια αντιπολεμική θεατρική παράσταση για την έκρηξη της παιδικής φαντασίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας παρουσιάζει το «_Βam_Boom_», μια αντιπολεμική θεατρική παράσταση για την έκρηξη της παιδικής φαντασίας, σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή. Το έργο, που εξετάζει την οδυνηρή συνθήκη του πολέμου μέσα από τα μάτια των παιδιών, θα παρουσιαστεί στις 18 Μαΐου 2025 (11:00 & 17:00), στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας κι εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος UNDER30 του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας… που δεν τελειώνει.

Στο «_Βam_Boom_» δύο παιδιά βρίσκονται παγιδευμένα σε ένα υπόγειο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Παρά τον τρόμο που βιώνουν, καταφέρνουν να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φαντασίας.

Μπορεί ο ήχος ενός πολεμικού αεροπλάνου να μεταμορφωθεί στον ήχο μιας φανταστικής πτήσης ανάμεσα στα σύννεφα; Γίνεται ο ήχος από τις βόμβες να φαντάζει ένας μεγάλος ελέφαντας που έρχεται να τους πάει βόλτα στις πλάτες του; Μπορεί ο καπνός και οι σπίθες από τις εκρήξεις να μοιάζουν με ομίχλη σε ένα μαγεμένο δάσος γεμάτο νεράιδες; Η φρικαλεότητα του πολέμου και της απόγνωσης, οδηγεί το μυαλό στο να ανοίγει πόρτες για ένα ξέφρενο πανηγύρι στη δική τους χώρα των θαυμάτων.

Η παράσταση παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Φεστιβάλ 12 Κουπέ στο Τρένο στο Ρουφ (Αθήνα) και ταξίδεψε στο Φεστιβάλ XVI Semana De Teatro Para Niñas (πόλη του Μεξικού).

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Μάριος Κακουλλής και η ομάδα

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Μουσική: Ζήσης Μεζήλης

Κίνηση Ραλλού Κάππα

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Παίζουν: Αλίκη Αχνιώτου / Φάνος Θεοφάνους

Aφίσα: Νίκος Τσουκνίδας

Παραγωγή: Ηauscompanytheatre

Ηλικίες: 6+

Διάρκεια: 50΄

Η παράσταση «_Βam_Boom_» περιλαμβάνει έντονους θορύβους και χρήση καπνού.

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα Soldout Tickets: bit.ly/NIF24_tickets, τα καταστήματα Stephanis και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων: €10

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & bit.ly/Website_NIF2024

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art, Nicosia2030 (candidate city for the European Capital of Culture)

Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ, Τηλεόραση SIGMA