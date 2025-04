Ένα ακραία επίκαιρο και ρηξικέλευθο workshop που οργάνωσε η United Brains για στελέχη των Brands που υπηρετεί.

Στις 10 Απριλίου, δύο διακεκριμένοι επαγγελματίες, φορτωμένοι με εμπειρίες και data, ανέβηκαν στο βήμα και με τις διατριβές τους έφεραν στους 50+ συμμετέχοντες πληροφορίες, διαπιστώσεις, θεωρήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις που πυροδότησαν τη διάθεση για μια νέα οπτική γωνία στην ανάλυση της επικοινωνιακής πραγματικότητας.

Ο Ολύμπιος Τουμάζου, Executive Chairman RAI Consultants Ltd, με θέμα ‘’Τι κάνει Νιάου Νιάου στα κεραμίδια’’, σκιαγράφησε με χιουμοριστική διάθεση τον νέο κύπριο καταναλωτή, χρησιμοποιώντας δημογραφικά, στατιστικά και ερευνητικά στοιχεία που διαθέτει από την μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της έρευνας.

Ο Νίκος Σύμπουρας, CEO Tempo OMD Hellas, με θέμα ‘’Do Media Strategies of tomorrow, still need to create myths?’’, έβαλε στο επίκεντρο τον ρόλο των media στη διαμόρφωση των Brands μέσα σε ένα περιβάλλον που μετεξελίσσεται με φρενήρεις ρυθμούς, ανατροπές και ιδιομορφίες.

Οι τοποθετήσεις τους προκάλεσαν πολύ ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές συζητήσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες που, καθώς ανέφεραν, έφυγαν κουβαλώντας νέα, πολύ χρήσιμη ύλη για το αντικείμενό τους.