Την Παρασκευή 9 Μαΐου στηρίζουμε το εξαιρετικό έργο της Κοινότητας του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το Συμβούλιο και τα μέλη του σωματείου Ladies Circle 1 Λευκωσίας έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση A Night in Paris, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025, στο Royal Hall στις 19:30, υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, κας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Παρουσιαστές της εκδήλωσης θα είναι η Μαρία Κορτζιά και ο Ηλίας Χαλτούπης. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία εντυπωσιακή χορευτική παράσταση από το Two Eleven Dance Studio. Καταξιωμένοι Κύπριοι σχεδιαστές, Theom Design by Μενέλαος Θεοδοσιάδης, Χάρις Χαραλάμπους, Σοφία Κούβαρου και Βασιλική Χαρίτωνος, θα παρουσιάσουν την νέα κολεξιόν τους άνοιξη - καλοκαίρι 2025.

Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τη στήριξη του αξιόλογου έργου της Κοινότητας του Αγίου Λουκά του Ιατρού, η οποία επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο, προσφέροντας βοήθεια και στήριξη σε όσους συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη.

Τιμή εισιτηρίου: 70 ευρώ.

Πληροφορίες: 99 349509

Διοργανώνει: Το σωματείο Ladies Circle 1 Λευκωσίας

Οργάνωση & Επιμέλεια: Γιώτα Κουφαλίδου - YK Events

Special guest performance: Παπιγιόν band

Πλατινένιος Χορηγός: Eastsib Foundation

Χρυσός Χορηγός: XM

Ασημένιοι Χορηγοί: ΟΠΑΠ, K. Treppides & Co Ltd

Υποστηρικτές: Zebra Consultants Ltd, Gevo, Audit Line, Talentteam, Keeper Security, EKJ Audit Ltd, PH. Yiangou Estates, Prime Ασφαλιστική, M.A.A. Solution Design & Digital Printing, Arnold’s Digital Printers Ltd, Dandy, Blumeco Garden Center, No Name, Socialway eServives Ltd, Shoebox, Two Eleven Dance Studio, WELLA Professionals, Xchange Hairdressing, Rinnovo Hair Salon, Minali

Χορηγός Φιλοξενίας: Martin Nicosia City Suites

Τεχνική Υποστήριξη: Event Pro

Χορηγός Επικοινωνίας: I love style