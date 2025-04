Η αναμονή τελείωσε! Το Guaba Beach Bar επιστρέφει δυναμικά το Σάββατο 26 Απριλίου, για να δώσει ξανά ζωή στα καλοκαίρια μας.

Με μοναδική ενέργεια, μουσική που ανεβάζει και σκηνικά που μόνο το Guaba μπορεί να προσφέρει, το φετινό Opening Party θα είναι η αρχή ενός αξέχαστου καλοκαιριού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη μέχρι τις 18:00 – γι’ αυτό έλα νωρίς, βάλε μαγιό και μπες κατευθείαν στο mood!

Το party ξεκινά από το μεσημέρι και συνεχίζεται ασταμάτητα μέχρι τα μεσάνυχτα (00:00).

Line-up:

• Tommahawk – tribal house ενέργεια που ξεσηκώνει.

• Marhu – δυναμικά techno beats και underground αισθητική.

• ADJK – ο αγαπημένος resident DJ του Guaba επιστρέφει στα decks!

Guaba Activities – Όλα Δωρεάν!

Μπες στο Guaba vibe με μοναδικά δωρεάν activities:

• Card Reading

• T-Shirts & Caps Design

• 360 Photobooth

• Light Tunnel Photobooth

• Hammer Striker Game

• Tattoo Making

• LED Glowing Wings

Γευστικές Απολαύσεις από το Street Food Rey!

Απόλαυσε λαχταριστά burgers και street food delights από το βραβευμένο Street Food Rey, που φέρνει την απόλυτη street γεύση στη σκηνή του Guaba.

Guaba is not just a place – it’s a state of mind.

Ετοιμάσου για ένα καλοκαίρι που θα μείνει στην ιστορία.