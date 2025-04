Οι θρυλικοί Pilobolus και το μαγευτικό τους show, re:CREATION, έρχονται στην Κύπρο!

Δυναμισμός, συναίσθημα, φαντασία, ευρηματικότητα! Η παγκοσμίου φήμης αμερικανική χορευτική ομάδα Pilobolus έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) 2025 και παρουσιάζει το re:CREATION, ένα εκθαμβωτικό θέαμα σύγχρονου χοροθεάτρου που υπόσχεται να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους!

Οι Pilobolus είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες χορευτικές ομάδες στον κόσμο, με περισσότερα από 120 έργα στο ενεργητικό τους και παραστάσεις σε πάνω από 65 χώρες. Η καινοτόμος προσέγγισή τους στην τέχνη τούς έχει οδηγήσει σε συμμετοχές σε εκπομπές όπως το CBS This Morning, το The Late Show with Stephen Colbert και το NBC’s TODAY Show, ενώ έχουν τιμηθεί με πληθώρα βραβείων, όπως υποψηφιότητα για Grammy® και Emmy®.

Η παράσταση re:CREATION είναι ένα δυναμικό σύνολο από τολμηρά πειράματα, πρωτοποριακές συνεργασίες και διαχρονικά κομμάτια που έχουν επαναπροσδιορίσει το σύγχρονο χοροθέατρο. Οι Pilobolus, γνωστοί για τη μοναδική τους ικανότητα να συνδυάζουν τον χορό με τον αθλητισμό, την καλλιτεχνία και το συναίσθημα, δημιουργούν μια αξέχαστη εμπειρία που καθηλώνει το κοινό με την ευρηματικότητα και τη συγκινησιακή της δύναμη.

Στην Κύπρο, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσει πρώτο μια νέα συναρπαστική δημιουργία τους, το Flight, που κάνει την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στην Κύπρο, μόλις στη δεύτερη παρουσίασή της παγκοσμίως!

Το re:CREATION δεν είναι απλώς μια παράσταση – είναι ένα ταξίδι στην τέχνη, την έκφραση και τη φαντασία! Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά μια από τις πιο εντυπωσιακές παραστάσεις της χρονιάς! Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας και αφεθείτε στη μαγεία των Pilobolus!

Παραστάσεις

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

5 Απριλίου, 19:00 & 6 Απριλίου 16:00

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Λεμεσός

9 & 10 Απριλίου, 19:00

Διάρκεια: 80-90 λεπτά (με διάλειμμα)

Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες – Η μη λεκτική φύση της παράστασης την καθιστά προσβάσιμη σε όλους!

Εισιτήρια: Διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του CITF και του SoldOut Tickets.

Περισσότερες πληροφορίες: Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF).