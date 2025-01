Οι καταναλωτές απόλαυσαν τις Festive Limited Edition γεύσεις της αλυσίδας στηρίζοντας ταυτόχρονα τον ανθρωπιστικό οργανισμό

Με ενθουσιασμό αγκάλιασε το κοινό τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια «Ho Ho Hope For Children» του Bean Bar, η οποία στήριξε το ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού Hope for Children. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, προσφέροντας στους φίλους του Bean Bar την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές γεύσεις από την εορταστική συλλογή Festive Limited Edition που διέθετε στα καταστήματά της η αλυσίδα, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια ενίσχυσης του Hope for Children, καθώς το 30% των εσόδων από τις πωλήσεις των συγκεκριμένων ειδών διατέθηκε στον ανθρωπιστικό οργανισμό. Η καμπάνια ολοκληρώθηκε στις 6 Ιανουαρίου, συγκεντρώνοντας το ποσό των 5.000 ευρώ, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη παιδιών σε ευάλωτες καταστάσεις.

Η εκστρατεία κέρδισε από την πρώτη στιγμή τους φίλους του Bean Bar, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θερμά. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, το κοινό έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης και ελπίδας, ενισχύοντας έμπρακτα στην αποστολή του οργανισμού. Στην επιτυχία της καμπάνιας συνέβαλε και το ιδιαίτερα πρωτότυπο διαφημιστικό σποτ που ετοίμασε η αλυσίδα: Μέσα από ένα videogame αναδείχθηκαν τα δικαιώματα των παιδιών στη μάθηση, στο παιχνίδι, στην ελευθερία και στη διαφορετικότητα.

Σε δήλωσή της η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ανταπόκριση που είχε η καμπάνια Ho Ho Hope For Children. Η μεγάλη συμμετοχή των πελατών μας ήταν συγκινητική και αποδεικνύει ότι το μήνυμα των Χριστουγέννων μπορεί να γίνει πράξη μέσα από απλές, αλλά ουσιαστικές κινήσεις. Το γεγονός ότι οι φίλοι του brand και οι εργαζόμενοί μας, που αποτελούν την οικογένεια του Bean Bar, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τον σπουδαιότερο σκοπό – τα παιδιά που έχουν ανάγκη – μας γεμίζει χαμόγελα αλλά και ευθύνη. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά στις ζωές των συνανθρώπων μας».

Πέρα από τη συγκέντρωση χρημάτων, η καμπάνια «Ho Ho Hope For Children» λειτούργησε και ως εργαλείο ευαισθητοποίησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Με επίκεντρο τη γιορτινή ατμόσφαιρα και τις μοναδικές γεύσεις της συλλογής, το Bean Bar ένωσε τους πελάτες και τους εργαζομένούς του σε έναν κοινό στόχο. Η επιτυχία της καμπάνιας «Ho Ho Hope For Children» επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Bean Bar να στηρίζει ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Η αλυσίδα συνεχίζει να συνδυάζει την αγάπη για τον αυθεντικό καφέ και τις ποιοτικές γεύσεις με τη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά, παραμένοντας στο πλευρό όσων το έχουν ανάγκη. Οι επόμενες δράσεις του Bean Bar αναμένονται με ενδιαφέρον.