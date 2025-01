Η Λευκωσία 2030, υποψήφια για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο πλαίσιο του στόχου της για παρουσίαση του έργου Κυπρίων δημιουργών που διαπρέπουν στο εξωτερικό, παρουσιάζει την παγκύπρια πρεμιέρα του έργου του Άντη Σκορδή «β». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2025 (20:30), στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2024.

Το «β», είναι μια διαθεματική περφόρμανς τεσσάρων μουσικών, ενός μαέστρου/electronics και VJ σε ζωντανή δημιουργία. Η μουσική διαμορφώνεται ως κύκλος επτά κομματιών, με τέσσερα μεγαλύτερα έργα, τα οποία διαχωρίζονται με σύντομα ηλεκτρονικά κομμάτια/ ιντερλούδια. Το έργο ορίζεται από τη μουσική, τα φώτα, το κείμενο και τις κινούμενες εικόνες ως μια τελετή που εκτυλίσσεται σε τρία στάδια: Προετοιμασία – συμβάν – κάθαρση.

Το έργο βασίζεται στο “Duino Elegies” του Reiner Maria Rilke και πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ελεγεία. Η μουσική είναι γραμμένη για μέτσο-σοπράνο, μπάσο κλαρινέτο, τσέλο, κρουστά και ηλεκτρονικά στοιχεία. Έχει αναφορές από σύγχρονη κλασική μουσική, σε συνδυασμό με μπαλινέζικη γκαμελάν, καρνατική μουσική και techno, ως βάση για μια ηχητική εμπειρία που προσκαλεί τον ακροατή σε μια τελετουργία όπου οι έννοιες της ομορφιάς και του τρόμου υπογραμμίζονται και κατευθύνουν την τελετή.

Το έργο αποτελεί ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όπου παρουσιάστηκε στις 11 Ιουνίου 2024 και από τον περασμένο Ιούλιο κυκλοφορεί και σε βινύλιο τόσο στην Κύπρο και όσο και στην Ελλάδα.

Η παράσταση περιλαμβάνει τη χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών και έντονων ηχητικών εφέ.

Συντελεστές:

Σύνθεση/ ηλεκτρονικά: Άντης Σκορδής

Μέτζο - σοπράνο: Σοφία Σαρρή

Μπάσο κλαρινέτο: Γιώργος Γεωργίου

Τσέλο: Ιάσων Ιωάννου

Κρουστά: Αλέξανδρος Ιωάννου

Προβολές/ εικαστική ταυτότητα: Έλια Καλογιάννη

Διάρκεια: 60΄

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα Soldout Tickets: bit.ly/NIF24_tickets, τα καταστήματα Stephanis και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

ZΩΝΗ A: €16/ €12

ΖΩΝΗ B: €14/ €10

ΖΩΝΗ Γ: €12/ €8

ΖΩΝΗ Δ: €10/ €6

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

bit.ly/Website_NIF2024

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art, Nicosia2030 (candidate city for the European Capital of Culture)

Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ, Τηλεόραση SIGMA