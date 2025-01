Τα μοντέλα SANTA FE, IONIQ 5 N και INSTER έλαμψαν στα βραβεία What Car? και Women’s Worldwide Car of the Year

Το νέο SantaFe ανακηρύχθηκε 7-θέσιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς από το περιοδικό What Car? και Women’s Car of the Year στην κατηγορία Μεγάλο SUV.

Τo IONIQ 5 N βραβεύτηκε με τη διάκριση Technology Award για την καινοτομία N e-shift / ως Best Electric Hot Hatch.

Το νέο Hyundai Inster ονομάστηκε ως Καλύτερο Μικρό Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την πόλη!

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα της Hyundai στο 2025 με την εταιρεία να γιορτάζει για τις πρώτες επιτυχίες στα βραβεία What Car? και Women’s Worldwide Car of the Year. Τα σημαντικά αυτά βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο από τον βρετανικό έγκυρο και καθιερωμένο οδηγό αγοράς. Η απόφαση για τις βραβεύσεις του What Car? πάρθηκε από επιτροπή ειδικών

οι οποίοι οδήγησαν εκατοντάδες νέα μοντέλα στους 12 μήνες που προηγήθηκαν, στο δρόμο και σε ειδική πίστα δοκιμών.

Το Santa Fe διακρίθηκε ως 7-θέσιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς χάρη στο συνδυασμό ποιότητας και πρακτικότητας και τους δύο υβριδικούς κινητήρες με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς, καθώς και την έκδοση 4-wheel Plug-in Hybrid.

Από το 2023 όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το IONIQ 5 N αποσπά συνεχώς εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια χάρη στον τέλειο συνδυασμό ηλεκτρικών επιδόσεων και στη γοητεία του hatch μοντέλου.

Το νέο, μικρό ηλεκτρικό INSTER, ιδανικό για την πόλη, ειδικά σχεδιασμένο για

την ευρωπαϊκή αγορά συνδυάζει συμπαγές στυλ SUV με άνεση στην οδήγηση στους αστικούς δρόμους, με την αυτονομία των 370 χιλιομέτρων που διαθέτει.