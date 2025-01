Ο Όμιλος Εταιρειών Κώστας Παπαέλληνας (CPO), μία από τις πιο εμβληματικές και διακεκριμένες εταιρείες της Κύπρου, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζει τη νέα του εταιρική ταυτότητα. Με μια κληρονομιά που ξεκινά το 1928, η ανανέωση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην πορεία της εταιρείας, ενσωματώνοντας την πολύχρονη παράδοση της, και ανανεώνοντας τη δέσμευσή της στις αξίες της οικογένεια της φροντίδας και ανταποδοτικότητας.

Η CPO αποτελεί κορυφαίο εισαγωγέα, αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα B2B διεθνών brands στους τομείς της Υγείας, Ομορφιάς, Προσωπικής Φροντίδας και Τροφίμων σε Κύπρο και Ελλάδα. Με βασικές δραστηριότητες στους τομείς της Ιατρικής, των Φαρμάκων, των FMCG και των Καλλυντικών & Αρωμάτων, η εταιρεία έχει χτίσει μία σταθερή φήμη ως ηγέτης, έμπιστος συνεργάτης και αξιόπιστος διανομέας στις ζωτικές αυτές βιομηχανίες.

Στον πυρήνα της νέας ταυτότητας της CPO βρίσκεται το παγώνι—σύμβολο της Ήρας, της αρχαίας θεάς της οικογένειας και της φροντίδας. Αυτό το ιερό έμβλημα αντικατοπτρίζει την ουσία της φιλοσοφίας της CPO: μια οικογενειακή επιχείρηση που τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο όλων. Από το αφοσιωμένο της εργατικό δυναμικό μέχρι τους συνεργάτες και τους πιστούς καταναλωτές, η CPO τροφοδοτεί μια διευρυμένη «οικογένεια», δημιουργώντας σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ανταποδοτικότητα.

«Η νέα μας εταιρική ταυτότητα αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη ουσία της εταιρείας μας,» δηλώνει ο CEO, Πάρις Παπαέλληνας. «Για σχεδόν έναν αιώνα, η CPO είναι κάτι παραπάνω από μια επιχείρηση. Είμαστε μια οικογένεια που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους—την ομάδα μας, τους συνεργάτες μας και τη κοινωνία που ζούμε και εξυπηρετούμε. Με αυτή την ανανέωση, γιορτάζουμε την παράδοσή μας ενώ πορευόμαστε προς το μέλλον με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία.»

A Legacy of Brands. A Family of Values.

Η νέα δέσμευση της CPO, A Legacy of Brands. A Family of Values, είναι βαθιά ριζωμένη στις αρχές της οικογενειακής φροντίδας και αποτυπώνει την ηγετική θέση της εταιρείας ως αντιπρόσωπο διεθνώς αναγνωρισμένων brands. Η νέα αυτή ταυτότητα επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της CPO να προσφέρει αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας προϊόντα στην αγορά, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την αφοσίωσή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Από την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων μέχρι την ενίσχυση της ανθρώπινης σύνδεσης μέσω προϊόντων και συνεργασιών, η αποστολή της CPO υπερβαίνει τα στενά όρια της επιχειρηματικής επιτυχίας. Στόχος της είναι να αφήνει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στις ζωές όσων εξυπηρετεί.

Θέτοντας τις Βάσεις για το Μέλλον

Η παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας δεν αποτελεί απλώς μια επιφανειακή αλλαγή στην εικόνα· είναι μια δήλωση της αμετακίνητης δέσμευσης της CPO στις αξίες της. Η ανανεωμένη εμφάνιση και το μήνυμα της εταιρείας υποδηλώνουν έναν οργανισμό έτοιμο για συνεχή επιτυχία, πάντα με γνώμονα τις ίδιες αρχές που τον ανέδειξαν σε ηγέτη για σχεδόν έναν αιώνα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Κώστας Παπαέλληνας (CPO), είναι μία οικογενειακή επιχείρηση και ηγέτης στις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1928. Με θεμέλια βασισμένα στην παράδοση, τη φροντίδα και την καινοτομία, σήμερα η CPO εκπροσωπεί μερικά από τα πιο αξιόπιστα brands παγκοσμίως και συνεχίζει να ευημερεί, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους και τις κοινότητες που εξυπηρετεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.papaellinas.com