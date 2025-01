Άλλη μια τιμητική πανευρωπαϊκή διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Renault. Το Renault 5 E-Tech electric κέρδισε τον τίτλο του European Car of the Year για το 2025. Μια διάκριση που κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία αφού πέρυσι τον τίτλο κέρδισε το Renault Scenic E-Tech Εlectric, που κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Το πολυπόθητο βραβείο ήταν διπλό για τη Renault, αφού, μαζί με το Renault 5 E-Tech electric, βραβεύτηκε και το Alpine A290.

Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε από την επιτροπή του European Car of the Year στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Ένα βραβείο που αναδεικνύει τη στρατηγική του Ομίλου στην έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με αιχμή του δόρατος την ποιότητα της νέας γκάμας της Renault που εξελίχθηκε ως μέρος του στρατηγικού πλάνου Renaulution.

O θεσμός του βραβείου Car of the Year είναι πολύ σημαντικός για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και το αυτοκίνητο της χρονιάς επιλέγεται από 60 δημοσιογράφους, από 23 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αυτοκινήτου. Το Renault 5 E-Tech Electric κατέκτησε την πρώτη θέση με 353 βαθμούς, αναδεικνύοντας την πρωτοπορία του στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της καινοτομίας. Το νέο ηλεκτρικό pop σύμβολο της Renault γίνεται το όγδοο μοντέλο της μάρκας που κατακτά το διάσημο βραβείο του Car of the Year, μετά τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) και Scenic E-Tech electric (2024).

Το 2024, η Renault επανάφερε στην γκάμα της το R5 ως αμιγώς ηλεκτρικό, επανασχεδιασμένο από την αρχή. Το Renault 5 E-Tech electric κάνει ακόμα πιο επιθυμητή την ηλεκτροκίνηση χάρη στον εντυπωσιακό του σχεδιασμό και την ευχάριστη εμπειρία αλληλεπίδρασης που πηγάζει από τις ηλεκτρικές και ψηφιακές του τεχνολογίες. Το μοντέλο κατασκευάζεται στη βόρεια Γαλλία, στις εγκαταστάσεις της Ampere ElectriCity που αποτελεί μέρος ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής. Το Car of the Year για το 2025 διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα το καθιερώσουν ως σημείο αναφοράς στα αυτοκίνητα πόλης όσον αφορά την πολυσυζητημένη ενεργειακή μετάβαση.

Η Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd, μέλος του Ομίλου Πηλακούτα, άρχισε να δέχεται παραγγελίες για το επαναστατικό Renault 5 E-Tech Electric με τη βασική έκδοση να προσφέρεται στην εξαιρετική τιμή των 18.900€, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.