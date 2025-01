Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Αθήνα, η Action Global Communications γιόρτασε τα 35 χρόνια διεθνούς παρουσίας της. Η ελληνική πρωτεύουσα κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Action, καθώς αποτέλεσε την πρώτη της επέκταση εκτός Κύπρου το 1989.

Από την ίδρυσή της το 1971, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία agencies στον κλάδο της επικοινωνίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το γραφείο της Action στην Ελλάδα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια επιτυχία της, υλοποιώντας πάνω από 700 υψηλού επιπέδου καμπάνιες επικοινωνίας με σημαντικό αντίκτυπο στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η επετειακή εκδήλωση στην Αθήνα συγκέντρωσε πελάτες, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας σε μια βραδιά αφιερωμένη στις κοινές επιτυχίες και τις αναμνήσεις που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Action Global Communications, κ. Κρις Χριστοδούλου, δήλωσε:

«Τα τελευταία 35 χρόνια, το γραφείο μας στην Ελλάδα έχει αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τον όμιλό μας. Αυτή η επέτειος είναι μια γιορτή της αριστείας, των επιτευγμάτων και, κυρίως, των ισχυρών σχέσεων που έχουμε χτίσει με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Μας εμπνέει να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε την πορεία μας για το μέλλον».

Επετειακή Εκδήλωση στο Ντουμπάι: 30 Χρόνια Επιτυχίας στα ΗΑΕ

Η εκδήλωση στην Αθήνα ακολούθησε την εορταστική εκδήλωση στο Ντουμπάι, όπου η Action γιόρτασε τρεις δεκαετίες επιτυχημένης παρουσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εκδήλωση αυτή συγκέντρωσε πελάτες, συνεργάτες και επίσημους προσκεκλημένους, όπως εκπροσώπους της Πρεσβείας της Κύπρου στα ΗΑΕ, τονίζοντας τις ισχυρές ρίζες της εταιρείας στη χώρα καταγωγής της.

Ο κ. Χριστοδούλου σχολίασε:

«Το 1994, όταν ιδρύσαμε την Action στα Εμιράτα, η χώρα βρισκόταν στα πρώτα στάδια της ραγδαίας ανάπτυξής της. Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, παρακολουθήσαμε την εκπληκτική της μεταμόρφωση σε παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας. Η δέσμευσή μας στο σεβασμό των τοπικών κουλτούρων και στο χτίσιμο αυθεντικών σχέσεων παραμένει στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας».

Διεθνείς Διακρίσεις: Μια χρονιά ορόσημο για την Action

Το 2024 ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές για την Action. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία ανακηρύχθηκε:

Mediterranean Consultancy of the Year από την Provoke Media στα SABRE EMEA Awards.

Best Agency in the Middle East στα PR Week Global Awards.

Best Campaign στη Μέση Ανατολή και την Αφρική στα ICCO Global Awards.

Best Agency στα ΗΑΕ στα Campaign Middle East Agency of the Year Awards.



Στην Κύπρο, η Action διακρίθηκε πρόσφατα στα Carob Awards, κερδίζοντας 10 βραβεία, μεταξύ αυτών τρία χρυσά στην κατηγορία Ψηφιακής Επικοινωνίας.

Σχετικά με την Action Global Communications

Η Action Global Communications ιδρύθηκε το 1971 και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων στρατηγικών marketing και επικοινωνίας που έχουν στόχο την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη των brands.

Ως ανεξάρτητη εταιρεία, με ιδιόκτητα γραφεία σε Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο, Κεντρική Ασία & CIS και MENA, καθώς και με δίκτυο συνεργατών παγκοσμίως, η Action συνδυάζει την τοπική γνώση της κάθε αγοράς με την παγκόσμια κατάρτιση των στελεχών της για να ενισχύσει τις σχέσεις των brands με τα κοινά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Action Cyprus και τις υπηρεσίες της, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα actionprgroup.com.