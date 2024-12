Εύρωστη αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών για την ελκυστικότητα της Κύπρου ως προορισμός ξένων επενδύσεων

Το EY Attractiveness Forum 2024, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό, παρουσίασε την αντίληψη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την επενδυτική ελκυστικότητα της Κύπρου, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το οικονομικό της μέλλον. Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών, κυβερνητικών αξιωματούχων και ηγετών επιχειρήσεων.

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε τον κρίσιμο ρόλο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, επεσήμανε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσω της ψηφιακής μεταρρύθμισης, δηλώνοντας:

«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας, το Όραμα 2035, αποτελεί έναν οδικό χάρτη για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Δίνει έμφαση στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, στην προώθηση μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση, στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στην εκπλήρωση κάθε ορόσημου του Εθνικού μας Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»

Κύρια Σημεία του EY Attractiveness Survey

Ο κ. Στέλιος Δημητρίου, Partner and Leader of the Strategy and Transactions Services της EY Cyprus, παρουσίασε τα ευρήματα του EY Attractiveness Survey της ΕΥ, αναδεικνύοντας την άποψη των επενδυτών ότι υπό το υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κύπρος αποτελεί ευκαιρία για επενδύσεις. Τα βασικά πλεονεκτήματα που αναδείχθηκαν είναι η εταιρική φορολογία, η ποιότητα ζωής, η διαθεσιμότητα επενδυτικών ευκαιριών, το σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

Η έρευνα εντόπισε επίσης τομείς προς βελτίωση, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, το σχετικά υψηλό εργατικό κόστος, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και οι ψηφιακές υποδομές. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι το κλειδί για την ενίσχυση της παγκόσμιας επενδυτικής ελκυστικότητας της Κύπρου.

Κύρια Σημεία συζητήσεων των Πάνελς

Οι συζητήσεις των πάνελς του φόρουμ προσέφεραν βαθύτερες αναλύσεις για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της χώρας. Στο πρώτο πάνελ για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, το οποίο συντόνισε ο κ. Στέλιος Δημητρίου, Partner και Leader of the Strategy και Transactions Services της EY Κύπρου, συμμετείχαν οι κ. Γιώργος Παπαναστασίου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κα. Ειρήνη Πική, Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και κ. Ευγένιος Ευγενίου, Πρόεδρος του Invest Cyprus. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μείωση του ενεργειακού κόστους, την εισαγωγή καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης, την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, και την επέκταση έργων υποδομής για να καταστεί η Κύπρος στρατηγικός επενδυτικός κόμβος.

Στο δεύτερο πάνελ, το οποίο συντόνισε ο κ. Γιώργος Τζιωρτζής, Partner και Leader of Consulting Services της EY Κύπρου, συμμετείχαν οι κ. Νικόδημος Δαμιανού, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, και κ. Mohammed J Sear, Partner, Consulting Services, EY MENA. Το πάνελ εστιάστηκε στο ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, τονίζοντας την ανάγκη επένδυσης στις ψηφιακές υποδομές και την προώθηση της καινοτομίας για την τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Στο τρίτο πάνελ, το οποίο συντόνισε ο κ. Σίμος Σίμου, Director & Green Tax Transformation και Controversy Leader της EY Law Κύπρου, συμμετείχαν οι κα. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Βουλευτής και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Γιώργος Συρίχας, του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπεύθυνος του έργου Ολοκληρωμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός και κ. Φίλιππος Ραπτόπουλος, Partner και Leader of Tax και Legal Services της EY Κύπρου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξέλιξη του φορολογικού πλαισίου της Κύπρου, με έμφαση στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, τη διατήρηση της φορολογικής ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των ρυθμιστικών βαρών.

Στο τέταρτο πάνελ, το οποίο συντόνισε ο κ. Παναγιώτης Θρασυβούλου, Partner και Leader of People Consulting και Immigration Services της EY Κύπρου, συμμετείχαν οι κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μάριος Τσιακκής, Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κα Μαρία Θεοδώρου , Διευθύντρια, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), και ο κ. Δημήτρης Νησιώτης, Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (CITEA). Το πάνελ επικεντρώθηκε στο κρίσιμο ζήτημα της ευθυγράμμισης της προσφοράς δεξιοτήτων με τις ανάγκες της βιομηχανίας, συζητώντας τις μεταρρυθμίσεις στη μετανάστευση, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός βιώσιμου αποθέματος εργατικού δυναμικού.

Καταληκτικά Σχόλια

Στα καταληκτικά του σχόλια, ο κ. Ronald Attard, Country Managing Partner της EY Κύπρου, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αυξανόμενη αισιοδοξία στην επενδυτική κοινότητα ότι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Κύπρο βρίσκονται σε θετική τροχιά. Αναφερόμενος στη δυναμική της χώρας μας, επεσήμανε ότι: «Η ικανότητα της Κύπρου να προσαρμόζεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη διατήρηση μιας υγιούς εισροής ΑΞΕ για την στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Με τη συνεχή ανταπόκριση στις ανησυχίες των επενδυτών και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των ΑΞΕ μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Είμαστε όλοι μέρος αυτού του συλλογικού ταξιδιού και η επιτυχία της Κύπρου εξαρτάται από την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε, να καινοτομούμε και να προσαρμοζόμαστε την αλλαγή.»



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση δικτύωσης, προάγοντας τον διάλογο για μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας.