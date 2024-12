Σε μια χρονιά ρεκόρ για το δημοκρατικό πολίτευμα με περισσότερες από 60 χώρες και τον μισό πληθυσμό του πλανήτη να οδηγείται στις κάλπες, η Λευκωσία 2030, υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αγγίζει την ευθραυστότητα της δημοκρατίας. Παρέα με το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας περήφανα παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες», του καλλιτεχνικού διευθυντή του Festival d’Avignon (Γαλλία) Tiago Rodrigues (Πορτογαλία), στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2024 (20:30). Ο σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας, θίγει το φλέγον θέμα της εποχής «Τι σημαίνει φασισμός;» και επιχειρεί να μας βγάλει από την απάθειά μας και μας ωθεί να αντιδράσουμε.

Το έργο

Το έργο παρουσιάζει τα μέλη μιας οικογένειας στη νότια Πορτογαλία που έχουν την παράδοξη παράδοση, μία φορά τον χρόνο, να εγκαταλείπουν την κανονική ζωή τους για να σκοτώσουν έναν φασίστα. Η παράσταση του Tiago Rodrigues πραγματεύεται βαριά πολιτικά ζητήματα όπως, ποια είναι τα καλύτερα μέσα για την αντιμετώπιση των φασιστικών δυνάμεων που βρίσκονται σε άνοδο σε μια δημοκρατία; Είναι ηθικά αποδεκτό το «να κάνεις κακό για να κάνεις καλό», που είναι και το σύνθημα της οικογένειας; Υπάρχει θέση για τη βία στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο; Μπορούμε να παραβιάζουμε τους κανόνες της δημοκρατίας όταν αναζητούμε καλύτερους τρόπους για την υπεράσπισή της; Όλα αυτά θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε καρικατούρες, ωστόσο ο Rodrigues αρνείται να δώσει στο κοινό μια εύκολη διέξοδο από αυτά τα ηθικά διλήμματα και σίγουρα δεν αποφεύγει να μας δείξει τι εννοεί με τον όρο φασισμός.

Η παράσταση έχει ήδη παρουσιαστεί στη Βενετία, το Παρίσι, την Αθήνα, τη Φρανκφούρτη, τη Λωζάνη και τη Λισαβόνα, ενώ αμέσως πριν τη Λευκωσία έδωσε παραστάσεις στο Brooklyn Academy of Music στη Νέα Υόρκη.

Ο Tiago Rodrigues

Ο Πορτογάλος ηθοποιός Tiago Rodrigues εξέλιξε την τέχνη του ως ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας στο Βέλγιο (θεατρικός οργανισμός To Stan) στην ηλικία των 20. Στη συνέχεια, ίδρυσε το 2003 μαζί με την Magda Bizarro την εταιρεία Mundo Perfeito. Φιλοξενούμενος σε πολλούς εθνικούς και διεθνείς θεατρικούς οργανισμούς σκηνοθέτησε πολλές παραστάσεις. Από το 2015 έως το 2021 διετέλεσε διευθυντής του Teatro Nacional D. Maria II στη Λισαβόνα. Τον Σεπτέμβριο 2022 ανέλαβε Διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, στις σκηνές του οποίου σκηνοθέτησε σειρά θεατρικών έργων συμπεριλαμβανομένων του «Βυσσινόκηπος» του Τσέχωφ (2021), “By heart” (2023), “Hecuba, not Hecuba” (2024). Το τελευταίο του παρουσιάστηκε και στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου (2024).

Βραβεία

Το έργο «Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες», κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ξένης Παράστασης UBU 2023 στην Ιταλία, το βραβείο Καλύτερης Ξένης Παράστασης από την Ένωση Κριτικών 2023 στη Γαλλία και το βραβείο Καλύτερης Ξένης Ηθοποιού του Premio Virginia Reiter για την Beatriz Maïa, στο ρόλο της Catarina. Επίσης, ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Διεθνής Παράσταση του Premis de la Crítica, στην Καταλονία.

Κριτικές

«Η παράσταση δε μας αφήνει στην “ησυχία” μας, δεν μας επιτρέπει να υιοθετήσουμε τον συνήθη “παθητικό” ρόλο του θεατή: προκαλεί την ενεργή συμμετοχή μας, επιθυμεί την αντίδρασή μας, εξαρτάται από αυτή, στέκεται ανοιχτό στην αναδιαπραγμάτευση των διακυβευμάτων του και δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο αφού πάρουμε κι εμείς τη δική μας θέση», Λουίζα Αρκουμανέα, www.lifo.gr.

«Επιτυγχάνει τέτοιο επίπεδο τελειότητας που, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα μανιφέστο που συνοψίζει τη σημασία του θεάτρου στη σημερινή κοινωνία. Μπορεί το θέατρο να μας απελευθερώσει από την απάθειά μας; Μπορεί το θέατρο να μας κάνει να σκεφτούμε τη δημιουργία ενός καλύτερου μοντέλου κοινωνίας; Ο Tiago Rodrigues, ο οποίος έγραψε και σκηνοθέτησε το έργο, απελευθερώνει την κριτική σκέψη που πολύ συχνά έχουμε δει να περιορίζεται σε ψεύτικη ουδετερότητα όταν αντιμετωπίζουμε τα τρέχοντα κοινωνικά συμφραζόμενα και μας ωθεί να αντιδράσουμε».

Laura Cappelle, The New York Times, 20 Οκτωβρίου 2022

Συντελεστές

Παραγωγή: Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa)

Εκτέλεση παραγωγής: Festival d’Avignon

Συμπαραγωγή: Wiener Festwochen, Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena), Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie & Théâtre Garonne Scène européenne Toulouse, Festival d’Automne à Paris & Théâtre des Bouffes du Nord, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Comédie de Caen, Théâtre de Liège, Maison de la Culture d'Amiens, BIT Teatergarasjen (Bergen), Le Trident – Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Teatre Lliure (Barcelona), Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo).

Υποστήριξη: Almeida Garrett Wines, Cano Amarelo, Culturgest

Copyright Spectacle/ Show: © Filipe Ferreira; Tiago Rodrigues © Christophe Raynaud de Lage

Κείμενο, σκηνοθεσία: Tiago Rodrigues

Καλλιτεχνική συνεργασία: Magda Bizarro

Σκηνογραφία: F. Ribeiro

Φωτισμοί: Nuno Meira

Κοστούμια: José António Tenente

Σχεδιασμός ήχου, πρωτότυπη μουσική: Pedro Costa

Υπεύθυνος χορωδίας, φωνητικές ενορχηστρώσεις: João Henriques

Voices-over: Cláudio de Castro, Nadezhda Bocharova, Paula Mora, Pedro Moldão

Χορογραφία: Sofia Dias, Vítor Roriz

Συντονιστής όπλων: David Chan Cordeiro

Μετάφραση: Thomas Resendes (γαλλικά), Daniel Hahn (αγγλικά), Vincenzo Arsilio (ιταλικά), Igor Metzeltin (γερμανικά)

Υπότιτλοι: Patrícia Pimentel

Ηθοποιοί: Isabel Abreu, Romeu Costa, António Fonseca, Beatriz Maia, Marco Mendonça, António Parra, Carolina Passos Sousa, João Vicente.

Ευχαριστίες στους: Mariana Gomes, Rui Pina Coelho, Margarida Bak Gordon, Rita Mendes and the team of the Teatro Nacional D. Maria II. Επίσης στους, Sara Barros Leitão and Pedro Gil who, οι οποίοι, υπήρξαν στην αρχική ομάδα παραγωγής.

Διάρκεια: 2:30΄

Στα πορτογαλικά με υπέρτιτλους στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Απαγορεύεται η προσέλευση σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η παράσταση “Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες” περιλαμβάνει έντονη γλώσσα, βία και δυνατά ηχητικά εφέ.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Λευκωσία 2030 για τη Δημοκρατία, παρουσιάζει παράλληλα την εικαστική έκθεση «Η Τέχνη στη Δημοκρατία», στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας (Πλατεία Ελευθερίας). Η έκθεση περιλαμβάνει έργα τέχνης από τη Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο αναστοχασμού για τον ρόλο της δημοκρατίας, προβάλλοντας τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και αξίες μέσα από το έργο σύγχρονων Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2024 και στη συνέχεια, από τις 8 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2025, Τρίτη – Κυριακή 14:00 – 18:00 μ.μ.

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα Soldout Tickets: bit.ly/NIF24_tickets, τα καταστήματα Stephanis και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

ZΩΝΗ A: €60/ €55

ΖΩΝΗ B: €50/ €45

ΖΩΝΗ Γ: €40 / €35

ΖΩΝΗ Δ: €25/ €20

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

bit.ly/Website_NIF2024

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία

Χάλκινος χορηγός: Onassis Stegi

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ, Τηλεόραση SIGMA