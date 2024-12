«Κάθε παιδί αξίζει τη μαγεία της παιδικής ηλικίας, όπου τα όνειρα και το γέλιο δεν έχουν όρια»

Λευκωσία, 03 Δεκεμβρίου 2024 - Το Andrey & Julia Dashin’s Foundation τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού με μια συγκινητική γιορτή στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην δημιουργία ευχάριστων στιγμών για τους μαθητές του ειδικού σχολείου και προσέφερε μαγευτικά σόου και μοναδικές εμπειρίες και μαγευτικά σόου που έφεραν χαμόγελα και γέλιο σε κάθε παιδί.

Ο ιδρυτής Andrey Dashin, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση, τόνισε τη δέσμευσή του για την προώθηση της συμπεριληπτικότητας και της υποστήριξης για όλα τα παιδιά, δηλώνοντας: «Κάθε παιδί αξίζει τη μαγεία της παιδικής ηλικίας, όπου τα όνειρα και το γέλιο δεν έχουν όρια».

Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την αφοσίωση του Ιδρύματος στην υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς και των παιδαγωγών και των φροντιστών του Ειδικού Σχολείου Απόστολος Λουκάς που έχουν ένα σημαντικό και συγκινητικό αντίκτυπο σε καθημερινή βάση.

Συνεχίζοντας την αποστολή του να υποστηρίζει την κοινότητα, το Andrey & Julia Dashin’s Foundation ήταν επίσης ο ασημένιος χορηγός της φιλανθρωπικής εκδήλωσης Wish for the Stars – Eurovision Edition, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», είχε στόχο την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη των παιδιών που μάχονται με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες.

Με τη συμμετοχή του, το Andrey & Julia Dashin’s Foundation ευθυγραμμίζεται με τις παγκόσμιες προσπάθειες για την προώθηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά και τις κοινότητες, ειδικά στην Κύπρο.

Προάγοντας τη συμπερίληψη και υποστηρίζοντας παιδιά με διαφορετικές ανάγκες, το Ίδρυμα συμβάλλει άμεσα στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτοί οι στόχοι τονίζουν τη σημασία της προσβάσιμης, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και της μείωσης των ανισοτήτων για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Μέσα από τα συνεχιζόμενα έργα και τις εκδηλώσεις του, το Ίδρυμα αποδεικνύει πώς η τοπική δράση μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο προς αυτούς τους παγκόσμιους στόχους.

Το Andrey & Julia Dashin’s Foundation προσκαλεί όλους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός φωτεινότερου μέλλοντος για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Διαδίδοντας χαρά, προάγοντας τη συμμετοχή και συνεχίζοντας να χτίζουμε έναν κόσμο όπου κάθε παιδί νιώθει αγάπη και εκτίμηση.