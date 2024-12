State of euphoria golden gallery by Kapatays

Η Golden Gallery by Kapatays έχει την τιμή να παρουσιάσει τη νέα εικαστική πρόταση του διεθνώς καταξιωμένου Κύπριου καλλιτέχνη Γιάννη Στυλιανίδη, με τίτλο «State of Euphoria», με εγκαίνια την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2024 στις 7μ.μ.. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας κύριος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Ο Γιάννης Στυλιανίδης μετά από εκθέσεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, επιστρέφει στην Golden Gallery by Kapatays με την δέκατη ατομική του έκθεση, όπου παρουσιάζει επιτοίχια έργα και γλυπτά, καθώς και τη νέα του τεχνική για πρώτη φορά, ξεκινώντας από την Κύπρο. Το έργο του χαρακτηρίζεται από τα δυναμικά χρώματα, τις ιδιαίτερες υφές, τις αποφασιστικές πινελιές και την ευελιξία στη χρήση υλικών και μοναδικών τεχνικών. Οι τεχνικές του Στυλιανίδη «constructive torching» και «malleable to the end» αποτελούν ευρεσιτεχνίες του καλλιτέχνη και αφορούν σε ειδικά μείγματα χρώματος, εξειδικευμένα μείγματα χημικών και συγκεκριμένη επεξεργασία των υλικών, ώστε να συντελέσουν στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος στα έργα του.

Η τέχνη του Γιάννη Στυλιανίδη είναι σύγχρονη και ταυτόχρονα διαχρονική. Έχει εισπράξει διθυραμβικές κριτικές από ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του φημισμένου δικτύου ArtNet Worldwide Cooperation. Με σαφείς αναφορές στο κίνημα του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, ο Στυλιανίδης εκφράζει τα όνειρα του, τη θετική του ενέργεια και τον εσωτερικό του κόσμο με σκοπό να μεταδώσει στον θεατή την ευφορία που ο ίδιος βιώνει κατά την καλλιτεχνική πράξη.

Η έκθεση διεξάγεται στην αίθουσα τέχνης Golden Gallery by Kapatays στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 4 Δεκεμβρίου 2024 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2024. Ωράριο Λειτουργίας 10:00 π.μ. – 7:00 μ.μ..

Golden Gallery by Kapatays - Μνασιάδου 8, 1065 Λευκωσία - Πληροφορίες 99643177