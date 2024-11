Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ KA220-HED της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο ερευνητικό έργο HEI GreenPath: Shaping HEI environment for a sustainable tomorrow, σκοπός του οποίου είναι η ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης ​​σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας: φοιτητές, φοιτήτριες, ακαδημαϊκό, διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό. Στόχοι του έργου είναι η ενσωμάτωση των πράσινων δεξιοτήτων και της έννοιας της βιωσιμότητας στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, ο εφοδιασμός των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) με γνώσεις και εργαλεία για να διδάξουν αποτελεσματικά τις πράσινες δεξιότητες, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας πανεπιστημίων και εταίρων στην αγορά εργασίας στον τομέα των πράσινων δεξιοτήτων.

Το έργο HEI GreenPath: Shaping HEI environment for a sustainable tomorrow θα έχει διάρκεια δύο χρόνια και σε αυτό συμμετέχουν πέντε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Πολωνία, Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Σλοβενία.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick, το έργο HEI GreenPath: Shaping HEI environment for a sustainable tomorrow συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα RIGE - Gender Equality and Inclusion Unit του Πανεπιστημίου Frederick, με επικεφαλής τη Δρα Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου: «Ισότητα φύλων, βιωσιμότητα και κλίμα είναι θεμελιώδη για ένα ειρηνικό κόσμο που ευημερεί. Στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τις φοιτήτριες μας και τους φοιτητές μας με γνώση, εργαλεία και δεξιότητες για να συνδράμουν με τη σειρά τους στην προσπάθεια άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, αλλά και να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, για ένα καλύτερο αύριο», αναφέρει η ίδια.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει εντάξει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) στη στρατηγική του, ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και των λειτουργιών του σε επίπεδο έρευνας, διδασκαλίας, πολιτικών και διασύνδεσης με την κοινωνία. Είναι μέλος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ Sustainable Development Solutions Network - SDSN) και ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του αντίστοιχου τοπικού δικτύου SDSN Cyprus, που αποσκοπεί στη συνεργασία με φορείς από όλους τους τομείς της κοινωνίας με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της Κύπρου ως προς την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στο ερευνητικό έργο HEI GreenPath: Shaping HEI environment for a sustainable tomorrow συμμετέχουν ως εταίροι οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς: University College of Enterprise and Administration in Lublin (Poland), Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Pegaso International Higher Education Institution (Μάλτα) και το International School for Social and Business Studies (Σλοβενία).