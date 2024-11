Τα μικροπλαστικά έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη μας. Ειδικότερα, η ρύπανση των θαλασσών και των ωκεανών από μικρά κομμάτια πλαστικού, τα οποία είναι διάσπαρτα σε κάθε γωνιά του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την υγεία του οικοσυστήματος και της ανθρώπινης ζωής.

Η ρύπανση από μικροπλαστικά δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα ή θέμα ρύπανσης του νερού. Τα θαλάσσια ζώα, όπως ψάρια, χελώνες και πουλιά, συχνά τα καταναλώνουν με τραγικές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή τους. Επίσης, τα μικροπλαστικά ενδέχεται να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, φτάνοντας τελικά και στον άνθρωπο. Υπάρχουν, όμως και βαριές, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, επηρεάζοντας τη βιοποικιλότητα, τη χημική ισορροπία των υδάτων και τη λειτουργία ολόκληρων τροφικών αλυσίδων. Ακόμη και οι ακτές, που θεωρούνται οι πνεύμονες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα από τα μικροπλαστικά, που συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες στις αμμουδιές.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της ρύπανσης των θαλασσών και των ακτών, η Lidl Κύπρου έχει ενώσει τις δυνάμεις της με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, προωθώντας μια σειρά από πρωτοβουλίες που εστιάζουν στον καθαρισμό των ακτών και στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς. Αυτή η συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν όχι μόνο στον καθαρισμό του περιβάλλοντος, αλλά και στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των πολιτών, ειδικά των παιδιών.

Μέχρι σήμερα, η συνεργασία Lidl Κύπρου και ΑΚΤΗ έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Από το 2021, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 200 καθαρισμοί ακτών από σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 33.000 παιδιών. Αυτή η εντυπωσιακή κινητοποίηση των νέων γενεών καταδεικνύει τη δύναμη της εκπαίδευσης και της συλλογικής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις, τα παιδιά αποκτούν γνώσεις για τις αρνητικές επιπτώσεις των πλαστικών στο περιβάλλον, αλλά και πρακτικές λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων και την προστασία των ακτών. Οι καθαρισμοί ακτών σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση ενδυναμώνουν τη νέα γενιά, καθιστώντας την πρεσβευτή για έναν πλανήτη χωρίς πλαστικά απορρίμματα.

Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι και το Project Zero, μία πρωτοβουλία που στοχεύει στο μηδενισμό των απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσες.

Η Lidl Κύπρου, μέσα από το Project Zero, επικεντρώνεται στη μείωση της χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων της, καθώς και στην προώθηση εναλλακτικών και βιώσιμων λύσεων. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να ενθαρρυνθεί η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, με σκοπό τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων. Παράλληλα, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση και των ανθρώπων της, έχει εντάξει και το πρόγραμμα βιωσιμότητας "Lidl YOU - empowered by #teamlidl", το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τους εργαζόμενους της σε θέματα βιωσιμότητας.

Η επιτυχία αυτών των δράσεων αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής δράσης και της συνεργασίας ανάμεσα σε ιδιωτικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. Η συνεργασία της Lidl Κύπρου με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ δείχνει ότι η συνεργασία επιχειρήσεων με περιβαλλοντικές οργανώσεις μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από τη δύναμη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οργανωμένης κινητοποίησης, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των μικροπλαστικών και να διασφαλίσουμε ένα καθαρότερο και υγιέστερο θαλάσσιο περιβάλλον.

Για να μάθετε περισσότερα για αυτή τη συνεργασία, δείτε το βίντεο