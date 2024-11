Η Pizza Hut Κύπρου, με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στο νησί, συνεχίζει να ηγείται της αγοράς και να καινοτομεί, προσφέροντας αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Με τη νέα της καμπάνια, «Ο πόλεμος των Τρώων», το brand επιστρέφει δυναμικά με ένα φρέσκο και χιουμοριστικό ύφος, επιβεβαιώνοντας ότι «Αξίζει να Πολεμάς Γι’ αυτήν».

Ο Σπύρος Οικονόμου, Senior General Manager της Pizza Hut μας μίλησε εφ’ όλης της ύλης, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της νέας καμπάνιας, στις στρατηγικές επιλογές που στηρίζουν την τοπική κοινότητα, καθώς και στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που τηρούνται σε κάθε στάδιο παραγωγής, σε μια καθημερινή προσπάθεια για να προσφέρεται η καλύτερη γευστική εμπειρία στον πελάτη.

Ερώτηση 1: Η Pizza Hut έχει ιστορικά διαγράψει μια δυναμική πορεία στην Κύπρο. Τι σηματοδοτεί για το brand σας αυτή η νέα καμπάνια και η σύνδεσή της με το σλόγκαν «Αξίζει να Πολεμάς Γι’ αυτήν»;

Πράγματι, η Pizza Hut στην Κύπρο έχει διαγράψει και συνεχίζει, ακάθεκτη, να διαγράφει μια δυναμική πορεία, από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας της στο νησί, το 1991. Κατά τη διάρκεια των σχεδόν 35 χρόνων δραστηριότητάς μας στην Κύπρο, λοιπόν, λειτουργούμε 32 και πολύ σύντομα 33 εστιατόρια, ενώ ηγούμαστε της αγοράς για περισσότερα από 26 χρόνια, μαζί με τα 600 μέλη της ομάδας μας και τα 100 διευθυντικά μας στελέχη. Οπότε, η Pizza Hut είναι ένα απόλυτα καθιερωμένο brand στην τοπική, αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Με τη νέα μας καμπάνια θέλουμε να επανασυστήσουμε την Pizza Hut στο κυπριακό κοινό. Στόχος μας δεν είναι μόνο να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών που μας στηρίζουν στην μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία μας, αλλά και να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο τη σημερινή νέα γενιά, παρουσιάζοντάς τους τι πραγματικά πρεσβεύουμε.

Μέσα από μια τέτοια καμπάνια, που επικοινωνείται με έναν πιο χιουμοριστικό και ανάλαφρο τρόπο, κομμένο και ραμμένο στο χιούμορ της νέας γενιάς, προσπαθούμε να αναδείξουμε τις αξίες και τις αρχές μας, καθώς και τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και την ασφάλεια. Στην ουσία, το σλόγκαν της εκστρατείας μας, «Αξίζει να Πολεμάς Γι’ αυτήν», αντικατοπτρίζει και τη μάχη που δίνουμε καθημερινά για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή γευστική εμπειρία στους πελάτες μας.

Ερώτηση 2: Ποια είναι η στρατηγική πίσω από την επιλογή φρέσκων, τοπικών υλικών και πώς αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει τόσο την ποιότητα του προϊόντος σας όσο και την τοπική κοινότητα;

Δεν θα το ονόμαζα στρατηγική, αλλά μια συνειδητή επιλογή που κάνουμε καθημερινά. Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών μας που προέρχονται από την αλυσίδα, επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με τοπικούς προμηθευτές, παρότι αυτό απαιτεί περισσότερη προσπάθεια και κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε τη φρεσκάδα και την ποιότητα των υλικών μας, ενώ παράλληλα στηρίζουμε την τοπική οικονομία και τους παραγωγούς της. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση, όχι μόνο ενισχύει την ποιότητα του προϊόντος μας, αλλά χτίζει και έναν ισχυρότερο δεσμό με την τοπική κοινότητα, που μας στηρίζει διαχρονικά και αδιάλειπτα.

Ερώτηση 3: Η αναγνώριση που λάβατε από το Pizza Hut European Conference προσδίδει επιπλέον κύρος στον οργανισμό σας. Ποιες είναι οι διαδικασίες που έχετε υιοθετήσει για να διασφαλίσετε τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας;

Καταρχάς να αναφέρω ότι η αναγνώριση αυτή της Pizza Hut Κύπρου με το βραβείο Quality Assurance Award αποτελεί ύψιστη αναγνώριση για τα υψηλότερα αποτελέσματα που έλαβε στους ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας, αλλά κι ένα επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσήλωση της Pizza Hut Κύπρου σ’ ό,τι αφορά στην ποιότητα του προϊόντος που προσφέρεται, αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα. Παράλληλα, στο ίδιο Conference, η Pizza Hut τιμήθηκε και με το βραβείο “Play to Win Award” Franchise of the Year, για τη συνολική απόδοσή της για το 2023.

Επιπλέον, πρόσφατα η Pizza Hut Κύπρου έχει τιμηθεί και με το βραβείο Equal Slice Award, που αφορά στην κουλτούρα της εταιρείας ως προς τον τρόπο διαχείρισης του προσωπικού, προσφέροντάς τους ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης των ταλέντων τους, μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και καθοδήγησης.

Είναι γεγονός, ότι στον τομέα της εστίασης, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας είναι αδιαπραγμάτευτη, ειδικά όταν αντιπροσωπεύεται ένα διεθνές brand όπως η Pizza Hut. Εμείς στην Pizza Hut Κύπρου, όχι μόνο ακολουθούμε τις απαραίτητες διαδικασίες, αλλά επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση του προσωπικού μας και πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους ποιότητας.

Η ομάδα μας, που αποτελείται από επαγγελματίες, διασφαλίζει καθημερινά την προσφορά του καλύτερου και ποιοτικότερου προϊόντος. Μέσω τον πρωτοκόλλων και των διαδικασιών που ακολουθούνται πιστά, αλλά και της συνεχούς εξέλιξης του brand, τόσο στο προϊοντικό, όσο και στο λειτουργικό κομμάτι, η Pizza Hut Κύπρου μπορεί να διασφαλίσει την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την απόλυτη προσαρμογή της στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και με διεθνείς ελεγκτές, για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

Ερώτηση 4: Μιλήστε μας για τις διαφοροποιήσεις στο μενού και στις επιλογές ζύμης που προσφέρετε. Πώς συμβάλλει αυτή η ποικιλία στην ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και στη διαρκή καινοτομία του brand;

Ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι πάντα να προσαρμοζόμαστε στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Όταν λειτούργησε η Pizza Hut στην Κύπρο, προσφέραμε μόνο δύο είδη ζύμης. Πίσω στο 1995, υπήρξαμε οι πρώτοι, που παρουσιάσαμε τη ζύμη Stuffed Crust, μια επιλογή που αγαπήθηκε πολύ, γι’ αυτό και συνεχίζουμε να την προσφέρουμε και με περισσότερες από μια επιλογές. Σήμερα, έχουμε εμπλουτίσει το μενού μας με ακόμα περισσότερες ζύμες, όπως τις American Thin και Handcrafted, φτιαγμένες από τοπικά υλικά και φρεσκοπαρασκευασμένες καθημερινά στα καταστήματά μας. Προσφέρουμε επίσης μεγάλη ποικιλία υλικών και γεύσεων, επιτρέποντας στον κάθε πελάτη να φτιάξει τον δικό του συνδυασμό. Με αυτές τις επιλογές, προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα γούστα και να δημιουργήσουμε μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

Ερώτηση 5: Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Pizza Hut Κύπρου μετά την επιτυχία της πρόσφατης εκδήλωσης και της νέας καμπάνιας; Υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες που σχεδιάζετε;

Ως ομάδα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην κύρια αποστολή μας που είναι να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον πελάτη, δίνοντας τη μέγιστη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια. Επιπλέον, δεν σταματάμε ποτέ να εξετάζουμε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, καθώς το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς και εξελίσσεται.

Σίγουρα έχουμε πολλά και συγκεκριμένα πλάνα για το μέλλον, που είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να ανακοινωθούν, αλλά ο βασικός μας στόχος και όραμα παραμένει η διαρκής βελτίωση της εμπειρίας αλλά και του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.