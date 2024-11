Με μεγάλη επιτυχία τελέστηκε στις 13 Νοεμβρίου 2024 η φιλανθρωπική εκδήλωση – Fashion Show του ιδρύματος Δύο Ζεστές Αγκαλιές, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Four Seasons Hotel στην Λεμεσό.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση περιελάβανε Fashion Show, με τις υπέροχες δημιουργίες του καταξιωμένου Κύπριου σχεδιαστή μόδας, Μενέλαου Θεοδοσιάδη (THEOM DESIGN) καθώς και παρουσίαση και life coaching σε θέματα αυτοβελτίωσης από την καταξιωμένη Μαρία Μπακοδήμου.

Η όλη εκδήλωση κατακλύστηκε από αισθήματα χαράς και συγκίνησης. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές, τους χορηγούς και φυσικά σε όλους εσάς που μας τιμήσατε για άλλη μια φορά με την παρουσία σας και αγκαλιάσατε την ωραία αυτή εκδήλωση, η οποία έχει καταστεί θεσμός.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη του πολύτιμου έργου του Ronald McDonald House Charities καθώς και του Χειρουργικού Παιδιατρικού τμήματος του Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Διοργανωτές: Το ίδρυμα «Δύο Ζεστές Αγκαλιές» σε συνεργασία με τον σχεδιαστή μόδας Theom Design

Οργάνωση: Yiota Koufalidou Events

Χορηγός φιλοξενίας: Four Seasons Hotel

Χορηγοί: Michalis Diamond Gallery, Skylink Services Ltd, First Class, Xanthos Creative Photography & Filming, McDonalds, CP Herbal Skin Care, CYBEEM, Symeou & Konnaris LLC, Flowers & Designs by Roys Herodotou LTD, Selective Professional, Chrissy Pharmacy, Island Oil Holdings, Electroline, Polydomiki, CIM -The Cyprus Institute of Marketing, A&M Kanapes Transport Ltd

Υποστηρικτές: Wilton, Sipone Textiles, Studio Michalis Papa, Dris, Tonia Meletiou – Hair Style, No Name, Shoe Box, CP Architects, On Broadway Productions, BN The makeup Pro.

Χορηγός Επικοινωνίας: I Love Style